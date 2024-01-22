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Дахновский - о сборах в Турции: В Украине зимой таких полей не сыщешь

Премьер-лига
Обновлено

Верес также отправился на сборы

Дахновский - о сборах в Турции: В Украине зимой таких полей не сыщешь

instagram.com/veres.club

Новина українською

Хавбек "Вереса" Виталий Дахновский рассказал о старте турецкого сбора команды.

"Эмоции – прекрасные, мы полны сил. Очень приятно работать на таком качественном поле. К сожалению, в Украине зимой таких полей не сыщешь.

В команду пришел новый тренерский штаб с новыми идеями. Я уже почувствовал перемены. Нужно несколько иначе пытаться играть. Прочие требования. Но это нормально. У каждого свои идеи", – сказал Дахновский.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" находится на предпоследней позиции в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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