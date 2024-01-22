Дахновский - о сборах в Турции: В Украине зимой таких полей не сыщешь

Хавбек "Вереса" Виталий Дахновский рассказал о старте турецкого сбора команды .

"Эмоции – прекрасные, мы полны сил. Очень приятно работать на таком качественном поле. К сожалению, в Украине зимой таких полей не сыщешь.

В команду пришел новый тренерский штаб с новыми идеями. Я уже почувствовал перемены. Нужно несколько иначе пытаться играть. Прочие требования. Но это нормально. У каждого свои идеи", – сказал Дахновский.