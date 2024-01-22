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Дахновский - о сборах в Турции: В Украине зимой таких полей не сыщешь
Верес также отправился на сборы
instagram.com/veres.club
Хавбек "Вереса" Виталий Дахновский рассказал о
"Эмоции – прекрасные, мы полны сил. Очень приятно работать на таком качественном поле. К сожалению, в Украине зимой таких полей не сыщешь.
В команду пришел новый тренерский штаб с новыми идеями. Я уже почувствовал перемены. Нужно несколько иначе пытаться играть. Прочие требования. Но это нормально. У каждого свои идеи", – сказал Дахновский.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" находится на предпоследней позиции в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.
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