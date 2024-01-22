Еще один Марлон. Шахтер ведет переговоры по 20-летнему хавбеку Васко да Гама

Донецкий " Шахтер " ведет переговоры о подписании бразильского полузащитника Марлона Гомеса из "Васко да Гама".

Об этом пишет авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

Источник сообщает, что Гомеш является одним из приоритетов для "Шахтера" в зимнее транфсерное окно, и что переговоры проходят в оптимистическом ключе.

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20-летний хавбек является воспитанником Васку да Гама и провел за его основную команду 45 матчей с 2022 года, забил два гола и сделал три результативные передачи. Также он успел дебютировать за сборную Бразилии U-23.

Контракт игрока рассчитан до декабря 2026 года, однако клуб готов продать футболиста при наличии привлекательного предложения уже в январе. Transfermarkt оценивает парня в 6 млн евро.