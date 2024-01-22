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Цыганык: Жирона была готова предложить за Пихаленка 3-4 млн евро, но эта сумма не удовлетворяет Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек до лета точно остается в Днепре

Цыганык: Жирона была готова предложить за Пихаленка 3-4 млн евро, но эта сумма не удовлетворяет Днепр-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок зимой не покинет днепровский клуб. Об этом сообщил комментатор и журналист Игорь Цыганык.

По данным Цыганыка, испанская "Жирона" готова была предложить за Пихаленка порядка 3-4 млн евро, но эта не та сумма, которая может удовлетворить "Днепр-1".

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Также сообщается, что в днепровской команде остается и защитник Василий Кравец.

Напомним, что клаусула Пихаленка в днепровском клубе составляет 6 млн евро.

В текущем сезоне УПЛ хавбек провёл 17 матчей, отметившись 3 голами и 4 голевыми передачами.

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Игорь Цыганык Александр Пихаленок Жирона СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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