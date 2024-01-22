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Цыганык: Жирона была готова предложить за Пихаленка 3-4 млн евро, но эта сумма не удовлетворяет Днепр-1
Хавбек до лета точно остается в Днепре
scdnipro1.com.ua
Хавбек "
По данным Цыганыка, испанская "Жирона" готова была предложить за Пихаленка порядка 3-4 млн евро, но эта не та сумма, которая может удовлетворить "Днепр-1".
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Также сообщается, что в днепровской команде остается и защитник Василий Кравец.
Напомним, что клаусула Пихаленка в днепровском клубе составляет 6 млн евро.
В текущем сезоне УПЛ хавбек провёл 17 матчей, отметившись 3 голами и 4 голевыми передачами.
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