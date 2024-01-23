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Хайдук не оставляет надежд подписать хавбека Шахтера
Хорватский клуб продолжает вести переговоры по Алексею Кащуку
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Хорватский "Хайдук" продолжает вести переговоры по 23-летнему вингеру "
Как отмечает издание, что стороны пока не пришли к общему знаменателю, но в "Хайдуке" все-таки надеются, что смогут подписать игрока этой зимой.
Ранее была информация, что хорватский клуб хочет приобрести Алексея именно зимой, несмотря на то, что у украинца закончится контракт в конце сезона. Хорваты могут заплатить за Кащука символическую сумму или подписать его бесплатно, предложив "Шахтеру" процент от его будущей продажи.
Недавно также сообщалось, что Кащук не полетел на турецкеи сборы с первой командой "Шахтера" и з
Отметим, что хавбек провел в этом сезоне УПЛ за "Шахтер" 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
"Хайдук" по итогам осенней части сезона лидирует в чемпионате Хорватии - 41 очко после 19 матчей.
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