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Хайдук не оставляет надежд подписать хавбека Шахтера

Премьер-лига

Хорватский клуб продолжает вести переговоры по Алексею Кащуку

Хайдук не оставляет надежд подписать хавбека Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Хорватский "Хайдук" продолжает вести переговоры по 23-летнему вингеру "Шахтера" Алексею Кащуку, пишет местное издание 4sata.

Как отмечает издание, что стороны пока не пришли к общему знаменателю, но в "Хайдуке" все-таки надеются, что смогут подписать игрока этой зимой.

Ранее была информация, что хорватский клуб хочет приобрести Алексея именно зимой, несмотря на то, что у украинца закончится контракт в конце сезона. Хорваты могут заплатить за Кащука символическую сумму или подписать его бесплатно, предложив "Шахтеру" процент от его будущей продажи.

Недавно также сообщалось, что Кащук не полетел на турецкеи сборы с первой командой "Шахтера" и занимается в Киеве с командой U-17.

Отметим, что хавбек провел в этом сезоне УПЛ за "Шахтер" 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

"Хайдук" по итогам осенней части сезона лидирует в чемпионате Хорватии - 41 очко после 19 матчей.

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Источник:
24sata
Опубликовал: Михаил Черныш
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