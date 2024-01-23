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Сергей Ковалец: Было бы здорово, если бы чемпионом стало не Динамо и не Шахтер
Специалист уверен, что это бы стало стимулом для всех
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Украинский тренер и бывший полузащитник "Динамо" Сергей Ковалец поделился тем, какой он видит борьбу в
– Сергей Иванович, зимний антракт – время для анализа. Как вам текущий чемпионат, интересный?
– Для нашего турнира было бы хорошо, если бы чемпионом стало не "Динамо" и не "Шахтер".
– Почему?
– Это было бы здорово для развития УПЛ. Триумф сенсационного претендента на медали был бы стимулом для всех: для футболистов и тренеров, спонсоров и меценатов, они бы понимали, что есть шанс выиграть чемпионат. "Динамо" и "Шахтер" все равно будут фаворитами, но лучше было бы, если бы в Украине появился новый чемпион, "Кривбасс", "Днепр-1" или другой клуб.
Этот сезон особенный, интересный именно тем, что чемпионом может стать любая лидирующая сейчас команда из шестерки-семерки клубов.
Спасибо ВСУ, что мы можем проводить чемпионат. От этого зависят выступления нашей главной сборной и всей системы – молодежных и юношеских сборных. Эти команды могут с честью представлять Украину за границей.
– Из команд лидирующей тройки – "Кривбасс", "Днепр-1" и "Полесья" – кто имеет наибольшие шансы на золото?
– Никого бы не выделял, шансы примерно равны. Многое будет зависеть от зимней подготовки. "Рух" и "Ворскла" тоже могут поучаствовать в гонке за золото.
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