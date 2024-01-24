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ЛНЗ - Варта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

ЛНЗ - Варта. Смотреть онлайн товарищеский матч

ЛНЗ - Варта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

В среду, 24 января, ЛНЗ проведет товарищеский матч с польским клубом "Варта" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Спарринг начнется в 16:30 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале ЛНЗ.

Товарищеский матч, 24 января 2024 год
ЛНЗ - "Варта" 16:30
Трансляция - YouTube-канал ЛНЗ

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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