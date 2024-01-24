Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ - Варта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
ЛНЗ - Варта. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК ЛНЗ
В среду, 24 января, ЛНЗ проведет товарищеский матч с польским клубом "Варта" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.
Спарринг начнется в 16:30 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале ЛНЗ.
Товарищеский матч, 24 января 2024 год
ЛНЗ - "Варта" 16:30
Трансляция - YouTube-канал ЛНЗ
По теме
Оцените этот материал:
Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Фантастика. Ястремская победила чешку, которую не прошла Свитолина, и вышла в полуфинал Australian Open-2024
- Мудрик был заменен в перерыве матча с Мидлсбро и получил одни из худших оценок в составе Челси
- Леоненко: Читаешь – Довбика приглашают 500 клубов, а смотришь – он в запасе Жироны
- Цыганык: Динамо ведет переговоры с двумя центральными защитниками из Европы
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн