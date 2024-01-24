Легионер Руха отказался от перехода в Черноморец - нефутбольная причина

Полузащитник "Руха" Фабрисио Альваренга не перейдет в "Черноморец", сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, переговоры между 28-летним хавбеком и одесским клубом зашли в тупик. Причина - Альваренга отказался жить и играть в Одессе. Семья футболиста все это время находится во Львове, который считается более безопасным городом.

Напомним, что контракт Альваренги с "Рухом" действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне аргентинец сыграл за "желто-черых" только 20 минут. Портал Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.