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Легионер Руха отказался от перехода в Черноморец - нефутбольная причина

Премьер-лига

Аргентинца в одесском клубе не будет

Легионер Руха отказался от перехода в Черноморец - нефутбольная причина

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Фабрисио Альваренга не перейдет в "Черноморец", сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, переговоры между 28-летним хавбеком и одесским клубом зашли в тупик. Причина - Альваренга отказался жить и играть в Одессе. Семья футболиста все это время находится во Львове, который считается более безопасным городом.

Напомним, что контракт Альваренги с "Рухом" действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне аргентинец сыграл за "желто-черых" только 20 минут. Портал Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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Черноморец (Одесса) Рух (Львов) ТаТоТаке Фабрисио Альваренга
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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