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Известны детали сотрудничества украинского полузащитника с командой Хацкевича в Польше

Премьер-лига

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Известны детали сотрудничества украинского полузащитника с командой Хацкевича в Польше

Фото: ФК Рух

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По информации телеграм-канала ТаТоТаке, вчера полузащитник львовского "Руха" Алексей Довгий успешно прошел медосмотр и подписал контракт с польским "Заглембе", которым руководит Александр Хацкевич. Срок сделки – полгода.

По данным источника, из клубов УПЛ некоторый интерес к 34-летнему опорнику проявил "Верес". Что касается "Руха", то здесь Долгому предлагали тренерскую работу с акцентом на общую физическую подготовку.

Пока команда Хацкевича идет последней в Первой Лиге Польши. На счету "Заглембе" – 11 очков в 19 матчах.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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