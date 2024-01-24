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Известны детали сотрудничества украинского полузащитника с командой Хацкевича в Польше
Новые подробности трансфера
Фото: ФК Рух
По информации телеграм-канала ТаТоТаке, вчера полузащитник львовского "Руха" Алексей Довгий успешно прошел медосмотр и подписал контракт с польским "Заглембе", которым руководит Александр Хацкевич. Срок сделки – полгода.
По данным источника, из клубов УПЛ некоторый интерес к 34-летнему опорнику проявил "Верес". Что касается "Руха", то здесь Долгому предлагали тренерскую работу с акцентом на общую физическую подготовку.
Пока команда Хацкевича идет последней в Первой Лиге Польши. На счету "Заглембе" – 11 очков в 19 матчах.
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