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Срна привез на сбор Шахтера U-19 14-летнего хорватского таланта

Премьер-лига
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Налаживают связи на будущее

Срна привез на сбор Шахтера U-19 14-летнего хорватского таланта

фото из свободных источников

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14-летнего футболист хорватской "Неретвы" Ноа Тадича приглашен на сборы юношеской команды "Шахтера". Парня лично пригласил спортивный директор "горняков" Дарио Срна, который начинал свою карьеру в "Неретве".

Тадич сейчас тренируется с "Шахтером" U-19 в Турции и даже успел принять участие в недавнем спарринге молодых "горняков" против сборной Иордании U-19. Тот поединок украинцы проиграли со счетом 1:2, а Тадич вышел на замену на 80-й минуте.

В "Неретве" также подтвердили, что в настоящий момент Тадич находится на сборах в Турции с "Шахтером", однако подчеркнули, что футболист вскоре должен будет вернуться в расположение их клуба.

"Мы можем подтвердить, что наш талантливый футболист Ноа Тадич в настоящее время находится в Турции в донецком "Шахтере", но также и то, что Ноа Тадич остается футболистом нашего клуба, которому он поможет достичь поставленной цели – попасть в элитную лигу хорватского футбола", – сообщили в "Неретве".

Также отмечается, что Тадич считается в Хорватии большим талантом и переманить его в свою академию уже пробовал один из грандов хорватского футбола.

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Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
hercegovina.info
Опубликовал: Михаил Черныш
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