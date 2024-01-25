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Шахтер одержал свою вторую победу на сборах. Цуканов снова забил

Премьер-лига
Обновлено

Горняки обыграли польский Лех

Шахтер одержал свою вторую победу на сборах. Цуканов снова забил

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

25 января "Шахтер" провел свой второй спарринг на зимних турецких сборах. Команда Марино Пушича сыграла с польским "Лехом", который идет на 3-м месте в местном чемпионате.

Игра проходила под контролем "горняков", но получилась не самой интересной, хоть и голевой.

Первый момент команды создали только в середине первого тайма, с которого горняки сразу же забили - после передачи Педриньо выход один на один реализовал Зубков.

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В конце первого тайма поляки привезли себе и второй гол – после ошибки соперников Бондаренко с нескольких метров расстрелял ворота.

Второй тайм снова прошел с некоторым преимуществом "горняков", но снова без большого количества моментов.

В итоге команды обменялись голами с пенальти (за "горняков" снова забил 17-летний Цуканов) и закончили матч со счетом 3:1 в пользу "Шахтера".

"Шахтер" - "Лех" 3:1

Голы: Зубков (22), Бондаренко (42), Цуканов (56, пен.) – Хотич (67, пен.)

"Шахтер" (стартовый состав): Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналду

"Шахтер" (2 тайм): Рудько, Ракицкий, Лемкин, Азаров, Гочолоишвили, Назарина, Козик, Цуканов, Швед, Очеретько, Сикан.

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
25.01.2024 в 19:20
Первый тайм был не плох.Было движение командное достаточно хорошее с учётом того,что это второй матч всего.Второй тайм послабей но по играющим составам так оно и должно быть.Игра удовлетворительная.Так продолжать.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
25.01.2024 в 19:20
Первый тайм был не плох.Было движение командное достаточно хорошее с учётом того,что это второй матч всего.Второй тайм послабей но по играющим составам так оно и должно быть.Игра удовлетворительная.Так продолжать.
Ответить
0
0

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