Шахтер одержал свою вторую победу на сборах. Цуканов снова забил

25 января " Шахтер " провел свой второй спарринг на зимних турецких сборах. Команда Марино Пушича сыграла с польским "Лехом", который идет на 3-м месте в местном чемпионате.

Игра проходила под контролем "горняков", но получилась не самой интересной, хоть и голевой.

Первый момент команды создали только в середине первого тайма, с которого горняки сразу же забили - после передачи Педриньо выход один на один реализовал Зубков.

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В конце первого тайма поляки привезли себе и второй гол – после ошибки соперников Бондаренко с нескольких метров расстрелял ворота.

Второй тайм снова прошел с некоторым преимуществом "горняков", но снова без большого количества моментов.

В итоге команды обменялись голами с пенальти (за "горняков" снова забил 17-летний Цуканов) и закончили матч со счетом 3:1 в пользу "Шахтера".

"Шахтер" - "Лех" 3:1

Голы: Зубков (22), Бондаренко (42), Цуканов (56, пен.) – Хотич (67, пен.)

"Шахтер" (стартовый состав): Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналду

"Шахтер" (2 тайм): Рудько, Ракицкий, Лемкин, Азаров, Гочолоишвили, Назарина, Козик, Цуканов, Швед, Очеретько, Сикан.