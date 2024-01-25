Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер одержал свою вторую победу на сборах. Цуканов снова забил
Горняки обыграли польский Лех
shakhtar.com
25 января "
Игра проходила под контролем "горняков", но получилась не самой интересной, хоть и голевой.
Первый момент команды создали только в середине первого тайма, с которого горняки сразу же забили - после передачи Педриньо выход один на один реализовал Зубков.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В конце первого тайма поляки привезли себе и второй гол – после ошибки соперников Бондаренко с нескольких метров расстрелял ворота.
Второй тайм снова прошел с некоторым преимуществом "горняков", но снова без большого количества моментов.
В итоге команды обменялись голами с пенальти (за "горняков" снова забил 17-летний Цуканов) и закончили матч со счетом 3:1 в пользу "Шахтера".
"Шахтер" - "Лех" 3:1
Голы: Зубков (22), Бондаренко (42), Цуканов (56, пен.) – Хотич (67, пен.)
"Шахтер" (стартовый состав): Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналду
"Шахтер" (2 тайм): Рудько, Ракицкий, Лемкин, Азаров, Гочолоишвили, Назарина, Козик, Цуканов, Швед, Очеретько, Сикан.
Популярное сейчас
- 19-летня Кори Гауфф уступила в полуфинальном матче Australian Open-2024
- "Ты был настоящим воином". Алиев отреагировал на смерть экс-одноклубника на войне
- Ястремская – Чжен: Анонс, статистика и прогноз на полуфинальный поединок Australian Open-2024
- Украинский форвард Шахтера близок к переходу в европейский клуб
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
Комментарии 1