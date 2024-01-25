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Трубин: Переход Судакова в Челси был бы топ-решением. От этого выиграл бы и Мудрик
Челси пусть готовит еще 70 миллионов
Фото з відкритих джерел
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин высказался относительно возможного перехода Георгия Судакова в европейский клуб.
– Кто будет следующим крупным украинским открытием для Европы? Чьего трансфера ждете за границу?
– Я не сомневаюсь, что уже в ближайшее время наших легионеров в ведущих чемпионатах станет еще больше. Но если выбирать один, то хотелось бы, чтобы Жора Судаков куда-нибудь в Европу перешел. Бондаренко, Крыськив, Бондарь – скажу за своих недавних одноклубников в "Шахтере", потому что давно знаю этих ребят и мне было бы интересно за ними понаблюдать в топ-лигах.
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– Наша пресса сообщает, что Судаковым интересуются "Юве", "Наполи", "
– Трудно оценить, куда ему лучше переходить, потому что, может, у Жоры есть свои любимые команды, куда он бы мечтал перейти. Со стороны кажется, что переход Судакова в "Челси" был бы топ-решением. Они с Мудриком не просто друзья, а имеют такой уровень взаимопонимания, что от этого перехода не только Георгий, но и Миша выиграл бы.
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