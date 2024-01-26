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Рудько - о победе над Лехом: Ключевым фактором стал характер
"Шахтер" обыграл польский клуб в спарринге
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Артур Рудько подвел итоги товарищеского матча с польским "Лехом" (3:1).
– Что стало ключевым в этой победе?
– Думаю, что характер. Игра давалась очень тяжело. Ребята преодолели, забили первый отличный гол, Зубков забил. Я думаю, что это помогло. Ну и конечно, качество игроков.
– Не так давно ты играл за "Лех". Что можешь сказать об этом сопернике?
– Это одна из лучших команд в Польше. Желаю им удачи в этом сезоне. Игра была действительно трудная. Пока не сломался Ишак, основной нападающий и капитан команды, была очень тяжелая игра. А дальше стало немного полегче. Ризя (Дмитрий Ризнык – прим) помог, вырубил его.
– Как прошла встреча с бывшими партнерами?
– Со всеми был рад видеться. Появилось буквально 5 новых игроков, остальные я знаю и всех был рад видеть, - сказал Рудько.
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