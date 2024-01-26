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Кивинда: Для форварда вообще не важно, как забить. Гол есть гол
Нападающий "Днепра-1" прокомментировал поражение от "Штурма"
Фото: НК Верес
Нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда прокомментировал поражение от "Штурма" (1:2) в товарищеском матче. Он забил единственный гол за днепрян.
- Даниэле, что же произошло в том эпизоде с голом? Кажется, что ты и сам не поверил тому, что мяч оказался в сетке ворот?
- Да, какой-то неожиданный гол для меня получился, но, как говорят, "гол не пахнет" (улыбается). Для форварда вообще не важно, как забить. Гол есть гол.
- Ваш состав вышел на второй тайм при счете 0:2 полностью обновленный. Какие были мысли, что говорили тренеры?
- Я думал, что будет тяжеловато, но было достаточно нормально. Наши молодые ребята 2004-05 годов рождения в целом первый раз играли за основную команду. Это была очень хорошая игра и для них, и для нас. Считаю, что мы вполне нормально сыграли.
- Ваш состав сыграл в три защитника и два форварда. Насколько удалось понять эту достаточно новую схему?
- Я по этой схеме играл впервые и было какое-то недоразумение, потому что и Маркос не понимает украинского языка, я возможно что-то не понимал, и другие ребята впервые так играли, и для Рамика Гаджиева это была новая позиция, однако все прошло нормально. Как-то коммуницировались на поле, но немного чего-то не хватало, ведь могли еще забивать. Но думаю, что все нормально.
- Ты уже не впервые работаешь с основным составом на сборах. Какие впечатления от этого? Сейчас настроен совсем решительно?
- Да, конечно хочется закрепиться в первой команде, ведь для меня это уже, кажется, четвертый сбор с основой. Очень хочется зацепиться за это место, играть в УПЛ и забивать там, - сказал Кивинда.
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