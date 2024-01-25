Первый спарринг комом. Днепр-1 – Штурм 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
25 января "Днепр-1" провел свой первый спарринг на сборах в Турции. Первым соперником днепрян был австрийский "Штурм".
Игра вышла для подопечных Юрия Максимова вышла не самой удачной. Днепряне при некотором преимуществе умудрились пропустить два гола, а забить в ответ только один.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Байрет (12), Прасс (30), Кивинда (72)
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