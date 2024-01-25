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Первый спарринг комом. Днепр-1 – Штурм 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Первый спарринг комом. Днепр-1 – Штурм 1:2. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

25 января "Днепр-1" провел свой первый спарринг на сборах в Турции. Первым соперником днепрян был австрийский "Штурм".

Игра вышла для подопечных Юрия Максимова вышла не самой удачной. Днепряне при некотором преимуществе умудрились пропустить два гола, а забить в ответ только один.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" – "Штурм" (Грац, Австрия) 1:2

Голы: Байрет (12), Прасс (30), Кивинда (72)

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