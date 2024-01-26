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Игрок Кривбасса - о победе над Ференцварошем: Это придает уверенности
Спарринг завершился со счетом 2:0
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский поделился мыслями после победного спарринга над венгерским "Ференцварошем" (2:0).
- Дмитрий, поздравляем с победой. Какой получилась игра?
- Очень рады, что сумели победить во втором контрольном матче подряд. Тем более, переиграли такого непростого соперника. Победа над такими командами придает уверенности в дальнейшем на следующие матчи.
- Опять забиваем на старте второго тайма. Что это, какой-то феномен "Кривбасса"?
- Главное, что забиваем (улыбается). Нет разницы, по моему мнению, в первом это случается или во втором. Мы - одна команда. Главное, чтобы "Кривбасс" одерживал победы.
- "Кривбасс" тренируется в Испании почти две недели. Как оценишь ход сборов?
- Идет середина сборов. Команда продолжает набирать кондиции, впереди еще много работы. Надо исправлять ошибки, которые допустили в первом круге, чтобы во втором сыграть еще лучше, - рассказал Хомченовский.
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