"Доволен игрой, кроме первых 5 минут". Пушич дал оценку спаррингу с Лехом

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился мыслями после контрольного матча со "Штурмом" (3:1).

- Мистер, насколько вы довольны игрой команды по 10-балльной шкале?

- Хороший вопрос и идея дать оценку игре. В целом я очень доволен тем, что мы показали, за исключением разве что первых пяти минут, когда мы действовали слишком опрометчиво и допустили определенные тактические ошибки. Однако мы усердно работали, были организованными и не пропустили ни одного гола в первом тайме.

Поэтому, считаю, мы действовали прекрасно: дважды забили, создали еще несколько моментов и играли с высокой интенсивностью с мячом и без него. Это было целью встречи, поэтому я доволен. Во втором тайме была такая же энергия, хорошая организация, мы создали несколько возможностей. Соперник отличился с пенальти - в этом моменте мы были опрометчивыми, но в целом я очень доволен. Поэтому в этот вечер дал бы своей команде оценку 7,5.

- Какие основные задачи поставлены игрокам в каждом спарринге?

- Как я говорил после первого матча, в спарринге главное - игровые кондиции, еще я хотел видеть много аспектов во владении мячом, над которыми мы работали. Я увидел немало таких моментов в этом поединке, и это хорошо. Конечно, не все идеально, ведь мы усердно тренируемся, до сих пор есть тяжесть в ногах, однако энергия и настрой команды - это то, что я хочу видеть. И когда ты опережаешь соперника в работе, то есть шанс переиграть его.

- Почему вы решили изменить стартовый состав?

- Потому что хочу найти лучшие, оптимальные комбинации. Я хочу видеть, как другие футболисты взаимодействуют друг с другом. Всегда ищу такие пары игроков, которые лучше работают друг с другом, и изучаю, как мне использовать эти качества. Иногда приходится менять состав, чтобы привлечь других исполнителей. Период подготовки до сих пор продолжается, мне хотелось увидеть в игре других футболистов.

- А как насчет планов команды на следующие дни?

- Завтра нас также ждет тренировка - продолжаем много работать. Далее вновь товарищеский матч, где мы будем играть по этой же схеме немного дольше, чтобы все имели практику. Совершенствуем физическую форму и игровые кондиции и разрабатываем план игры, - подытожил Пушич.