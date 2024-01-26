Третьим спарринг-партнером Шахтера будет 16-ти кратный чемпион Словении

Стал известен третий соперник "Шахтера" на зимних сборах в Турции.

Как сообщает официальный сайт "горняков", подопечные Марино Пушича проведут контрольный матч со словенским "Марибором". Игра состоится в воскресенье, 28 января. Поединок пройдет в Анталье на арене "Мардан Стедиум". Начало - в 16:30 по киевскому времени.

К слову, "Марибор" - 16-ти кратный чемпион Словении.

Матч будет показан в прямом эфире на клубном YouTube-канале дончан.

Напомним, "Шахтер" провёл в Турции уже два товарищеских поединка - против "Пюника" (2:0) и Леха" (3:1).