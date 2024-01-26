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Третьим спарринг-партнером Шахтера будет 16-ти кратный чемпион Словении
"Горняки" сыграют с "Марибором"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Стал известен третий соперник "Шахтера" на зимних сборах в Турции.
Как сообщает официальный сайт "горняков", подопечные Марино Пушича проведут контрольный матч со словенским "Марибором". Игра состоится в воскресенье, 28 января. Поединок пройдет в Анталье на арене "Мардан Стедиум". Начало - в 16:30 по киевскому времени.
К слову, "Марибор" - 16-ти кратный чемпион Словении.
Матч будет показан в прямом эфире на клубном YouTube-канале дончан.
Напомним, "Шахтер" провёл в Турции уже два товарищеских поединка - против "Пюника" (2:0) и Леха" (3:1).
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