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Первый матч года. Шовковский назвал состав Динамо на спарринг с Балкани
Поединок начнется в 16:00
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, "Динамо" сыграет первый матч в 2024 году. В рамках турецкого сбора "бело-синие" проведут спарринг с клубом "Балкани" из Косово. Наставник киевской команды Александр Шовковский уже определился со стартовым составом на этот матч:
Динамо: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Царенко, Рамадани, Волошин, Пономаренко, Ванат,
Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Шапаренко, Андриевский, Кабаев, Дьячук, Буяльский, Сирота, Биловар, Дубинчак, Маткевич, Супряга.
Встреча команд начнется в 16:00 по киевскому времени.
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