Первый матч года. Шовковский назвал состав Динамо на спарринг с Балкани

Сегодня, "Динамо" сыграет первый матч в 2024 году. В рамках турецкого сбора "бело-синие" проведут спарринг с клубом "Балкани" из Косово. Наставник киевской команды Александр Шовковский уже определился со стартовым составом на этот матч:

Динамо: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Царенко, Рамадани, Волошин, Пономаренко, Ванат,

Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Шапаренко, Андриевский, Кабаев, Дьячук, Буяльский, Сирота, Биловар, Дубинчак, Маткевич, Супряга.

Встреча команд начнется в 16:00 по киевскому времени.