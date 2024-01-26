Начали с поражения. Динамо в спарринге проиграло чемпиону Косово

" Динамо " провело свой первый спарринг на зимних сборах в Турции. 26 января киевляне сыграли с действующим чемпионом и лидером нынешнего чемпионата Косово – ФК "Балкани".

На первый тайм киевляне вышли в экспериментальном составе с Михавко, Рамадани, Царенко и Пономаренко.

До перерыва у "Динамо" было больше сумбура, чем осмысленной игры. Впрочем, как и у косоваров, которые свой гол забили после привоза Бражко.

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На второй тайм Шовковский выпустил новый состав (вышел даже Супряга), но он также долгое время выдавал ту же игру, что и до перерыва. А тут еще Дубинчак привез пенальти за игру рукой, и счет стал 2:0 в пользу "Балкани".

Лишь в концовке киевляне активизировались и создали 2-3 неплохих момента, которые, впрочем, Буяльский и Андриевский не реализовали.

0:2, косовары сегодня выглядели подготовленными, это было заметно. Судить по первой игре о нынешнем "Динамо" не будем – посмотрим, что будет дальше.

"Динамо" - "Балкани" 0:2

Голы: Данфа (19), Бериша (74, пен.)

Динамо (1 тайм): Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев, Бражко , Рамадани, Волошин, Царенко, Ванат, Пономаренко

Динамо (2 тайм): Нещерет, Дубинчак, Сирота, Биловар, Дячук, Шапаренко, Андриевский, Кабаев, Буяльский, Маткевич, Супряга