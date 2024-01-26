  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Начали с поражения. Динамо в спарринге проиграло чемпиону Косово
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Начали с поражения. Динамо в спарринге проиграло чемпиону Косово

Премьер-лига
Обновлено

Динамо провело свой первый спарринг на турецких сборах

Начали с поражения. Динамо в спарринге проиграло чемпиону Косово

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" провело свой первый спарринг на зимних сборах в Турции. 26 января киевляне сыграли с действующим чемпионом и лидером нынешнего чемпионата Косово – ФК "Балкани".

На первый тайм киевляне вышли в экспериментальном составе с Михавко, Рамадани, Царенко и Пономаренко.

До перерыва у "Динамо" было больше сумбура, чем осмысленной игры. Впрочем, как и у косоваров, которые свой гол забили после привоза Бражко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На второй тайм Шовковский выпустил новый состав (вышел даже Супряга), но он также долгое время выдавал ту же игру, что и до перерыва. А тут еще Дубинчак привез пенальти за игру рукой, и счет стал 2:0 в пользу "Балкани".

Лишь в концовке киевляне активизировались и создали 2-3 неплохих момента, которые, впрочем, Буяльский и Андриевский не реализовали.

0:2, косовары сегодня выглядели подготовленными, это было заметно. Судить по первой игре о нынешнем "Динамо" не будем – посмотрим, что будет дальше.

"Динамо" - "Балкани" 0:2

Голы: Данфа (19), Бериша (74, пен.)

Динамо (1 тайм): Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев, Бражко , Рамадани, Волошин, Царенко, Ванат, Пономаренко

Динамо (2 тайм): Нещерет, Дубинчак, Сирота, Биловар, Дячук, Шапаренко, Андриевский, Кабаев, Буяльский, Маткевич, Супряга

По теме
yellow-arrow
Сумбурно и в атаке, и в обороне. Динамо - Балкани 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шахтер объявил о подписании Марлона Гомеса
yellow-arrow
Начали сборы с победы. ТМ. Верес - Брера 3:2
Динамо (Киев) Балкани (Теранде)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
26.01.2024 в 18:58
как начали так и закончат
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
26.01.2024 в 18:58
как начали так и закончат
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
26.01.2024 в 18:28
штоб динама так весь второй круг сыграла
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
26.01.2024 в 18:24
Ну що, дубота є дубота. Ніякого осмисленого футболу, хоч з Луческу, хоч з Шовковським. Як захист дірка , так він і залишається діркою. Нападу як не було так і немає. Всі грають у дворовий футбол, як не попадали в ворота так і не попадають. Зрозуміло що команда - середняк українського футболу вищої ліги. Всі купляють гравців, і укріплюють різні позиції, а в Динамо ніхто не хоче йти. Бредятина якась , та й усе., а не футбол. Кажуть як починаєш так і закінчуєш. Колись Динамо у всіх спарингах вигравало і тоді знав , що в чемпіонаті воно теж буде вигравати. Он шахтьор, два спаринги дві перемоги і не кажуть що це тільки початок.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости