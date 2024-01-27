  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Шахтера получил серьезную травму и выбыл на длительный срок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Шахтера получил серьезную травму и выбыл на длительный срок

Премьер-лига

Его заменит вратарь с U-19

Голкипер Шахтера получил серьезную травму и выбыл на длительный срок

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Тренер голкиперов "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о кадровой ситуации на позиции первого номера команды.

“К сожалению, молодой наш Тимур (Пузанков – прим.) получил травму такую серьезную и выбыл на довольно длительный срок. Поэтому мы вчера ездили с Раймондом к нашим молодым вратарям U-19.

Будем просматривать всех, но возьмем сейчас одного парня, Дениса (Барченко – прим.), дальше будем тоже привлекать в первую команду молодых вратарей. Пусть себя проявляют, это для них шанс”, – сказал Пятов.

Андрей также добавил, что Марино Пушич отметил, чтобы в команде всегда было четыре голкипера. Он поставил такую задачу перед коллективом.

Также Пятов рассказал, над чем команда голкиперов работает на собрании.

“ – Нет бега, не бегаем так много, но бегаем с мячом, как основная команда. У вратарей тоже игра ногами, физические где-то, тоже с мячом, упражнения. Где больше нагрузка, где меньше. Я люблю разнообразие в труде, поэтому стараюсь дать это вратарям. И Раймонд это дополняет.

– Первые дни голкиперы вместе со всей командой сдавали определенное тестирование. Как оно им удалось?

– Нормально. Они не сделали объем такой, как команда, но ту задачу, которую мы им поставили, они выполнили.

– Как оцениваете игру ваших подопечных в первом товарищеском матче?

– Еще рано что-то оценивать. Сыграли на ноль – да, ладно, но я не смотрю на счет. Для меня главное – это действия вратаря как ногами, так и где-то читать игру, где-то через секунду принять правильное решение – это самое главное.

– Как будет выглядеть голкиперский отдел в новом году и в течение второй части сезона?

– Давайте не будем мечтать или ставить какое-нибудь… Мы двигаемся, у нас амбиции очень большие. Вы видите, клуб ставит только самые высокие цели, и мы, как тренерский штаб, должны подходить под эти цели. Поэтому мы работаем 24 часа каждый день”, – сказал Пятов.

Напомним, что в четверку голкиперов, кроме Дениса Барченко, входят Дмитрий Ризнык, Артур Рудько и Денис Твардовский.

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Шахтера показал на тренировке как надо пробивать 11-метровый. ВИДЕО
yellow-arrow
Контрольные поединки. Минай - Рух-2 6:0. Разгромили молодежь
yellow-arrow
Владислав Шарай: Брера вполне уровня УПЛ
Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости