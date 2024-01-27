Голкипер Шахтера получил серьезную травму и выбыл на длительный срок

Тренер голкиперов "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о кадровой ситуации на позиции первого номера команды.

“К сожалению, молодой наш Тимур (Пузанков – прим.) получил травму такую серьезную и выбыл на довольно длительный срок. Поэтому мы вчера ездили с Раймондом к нашим молодым вратарям U-19. Будем просматривать всех, но возьмем сейчас одного парня, Дениса (Барченко – прим.), дальше будем тоже привлекать в первую команду молодых вратарей. Пусть себя проявляют, это для них шанс”, – сказал Пятов.

Андрей также добавил, что Марино Пушич отметил, чтобы в команде всегда было четыре голкипера. Он поставил такую задачу перед коллективом.

Также Пятов рассказал, над чем команда голкиперов работает на собрании.

“ – Нет бега, не бегаем так много, но бегаем с мячом, как основная команда. У вратарей тоже игра ногами, физические где-то, тоже с мячом, упражнения. Где больше нагрузка, где меньше. Я люблю разнообразие в труде, поэтому стараюсь дать это вратарям. И Раймонд это дополняет. – Первые дни голкиперы вместе со всей командой сдавали определенное тестирование. Как оно им удалось? – Нормально. Они не сделали объем такой, как команда, но ту задачу, которую мы им поставили, они выполнили. – Как оцениваете игру ваших подопечных в первом товарищеском матче? – Еще рано что-то оценивать. Сыграли на ноль – да, ладно, но я не смотрю на счет. Для меня главное – это действия вратаря как ногами, так и где-то читать игру, где-то через секунду принять правильное решение – это самое главное. – Как будет выглядеть голкиперский отдел в новом году и в течение второй части сезона? – Давайте не будем мечтать или ставить какое-нибудь… Мы двигаемся, у нас амбиции очень большие. Вы видите, клуб ставит только самые высокие цели, и мы, как тренерский штаб, должны подходить под эти цели. Поэтому мы работаем 24 часа каждый день”, – сказал Пятов.

Напомним, что в четверку голкиперов, кроме Дениса Барченко, входят Дмитрий Ризнык, Артур Рудько и Денис Твардовский.