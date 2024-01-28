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ЛНЗ подписал первого в истории клуба бразильца. Это уже третий иностранный новичок в это трансферное окно
Разрывают рынок
Фото - ЛНЗ / Автор невідомий
Черкасский ЛНЗ на своих официальных медиаресурсах объявил о подписании бразильского нападающего Итало Магната. Его последним клубом был "Эрсилио Луз".
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Итало Магната – 19-летний нападающий. Рабочая нога – правая. Имеет вес в 67 килограммов и рост – 175 сантиметров. В истории ЛНЗ это первый бразильский легионер.
Всего в это трансферное окно это уже третий новичок-иностранец для ЛНЗ. Ранее клуб объявил о подписании камерунца Молло Бессала, а также израильтянина Арад Бара.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Игорь Семйон
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