Универсал, способный закрыть несколько важных позиций для Шахтера. Кто такой Марлон Гомес

"Шахтер" продолжает всерьез готовиться к весеннему отрезку сезона – после приобретения Кевина пригласил еще одного дорогостоящего бразильца. Марлон Гомес также обошелся в 12 миллионов евро (плюс 4 млн в виде бонусов), причем есть ощущение, что "горняки" не сказали последнее слово в текущее трансферное окно.

К расходам клуба можно относиться по-разному, но это не отменяет факта – Ринат Ахметов имеет амбиции и стремится их реализовать; УПЛ до сих пор способна привлечь перспективных легионеров, несмотря на то, что некоторые так не считают. А вот насколько хорошо они себя зарекомендуют здесь и сейчас – это уже другой вопрос.

Собственно, поэтому мы и попробуем разобраться, кем является Марлон Гомес, чего добился и что может дать.

Является универсальным солдатом

20-летний полузащитник является уроженцем Рио-де-Жанейро. Первые шаги сделал в коллективе "Новатос Талантос", который специализируется на подготовке молодых кадров, в 2013-м перебрался в академию "Нова-Игуасу", где, между прочим, рос Билл из "Днепра-1".

В 2017-м был замечен представителями "Васко да Гама", через пять лет завершил обучение и согласовал профессиональный контракт.

Подчеркнем, что Марлон попал в первую команду в интересное время – в 2020-м и так нестабильные "адмиралы" покинули элиту. Казалось бы, на голову свалилась беда, но частично именно она позволила Гомесу получить большую практику и быстрее интегрироваться. "Васко" бросил в бой несколько воспитанников и не прогадал – когда-то так угадал с Фелипе Коутиньо, который тоже "шлифовался" в Серии В, прежде чем присоединиться к "Интернационале"; теперь же себя продемонстрировал и наш герой, и некий Андрей Сантос.

Да и в целом для клуба все закончилось весьма позитивно – в феврале 2022-го американская инвестиционная компания 777 Partners купила 70 процентов акций за 330 миллионов долларов, а уже в ноябре отпраздновала повышение.

Следует подчеркнуть, что в зависимости от дивизиона Гомес выполнял различные задачи. Это нетипичный центральный полузащитник, "приклеенный" к конкретной зоне – на первых порах он выступал ниже и работал на оборону. При росте 181 сантиметр и не самых выдающихся габаритах футболист порадовал эффективностью – в среднем делал 9,36 защитных действий за 90 минут и вышел победителем в 72% единоборств.

Такие способности можно объяснить интеллектом и умением его трансформировать в дивиденды – Марлон достаточно хорошо "читает" игру, вовремя идет на перехват и мало фолит, что очень важно на подступах к штрафной площадке. Несмотря на то, что парень не отличается физической фактурностью, он удивительно компатный и техничный – это позволяет преследовать оппонента, не отставать, прессинговать и в конце концов отобрать мяч.

Находясь в Серии В, бразилец выдал следующие цифры – 18 матчей, 2 гола и аналогичное количество ассистов. Это не что-то экстраординарное, впрочем, вменяемое, как для полноценного дебюта – тренерский штаб не форсировал события, понемногу подпускал к основе и дал время для экспериментов.

Кроме "родной" позиции ценихава Гомес пробовался не только опорником, но и плеймейкером, на обоих флангах полузащиты и даже вингером. Это нормально и правильно – руководство "Васко да Гама" искало оптимальную роль и одновременно привило универсализм.

"Шахтер" выложил 12+4 за юношу, который провел 1 146 минут в высшей лиге Бразилии, но такого, что на бумаге и при тщательном уходе может решить актуальные вопросы – подстраховать/заменить Тараса Степаненко, когда тот завершит карьеру, или же выручить в случае ухода Георгия Судакова.

В 2023-м Марлон был задействован в 23 встречах, занёс в актив одну передачу, а "адмиралы" едва не понизились в классе – накопили 45 пунктов, тогда как улетевший в тартарары "Сантос" отстал на только 2.

Это был тяжеловатый сезон, однако Марлон еще раз показал разнообразие навыков. Поднявшись выше и оперируя пасами, направленными на продвижение мяча вперёд, он подтвердил наличие химии с Сантосом; когда же последний отправился в направлении Лондона, то похожая связь (и что главное, безболезненно) была установлена с Габриэлем Пеком.

Марлон адаптивен, сам тянется к партнёрам, приучается к их манере – это круто, ведь "подсветит" и его аспекты, и поможет общему рисунку. Правда, сомнительно, что Гомес вот так сразу впишется в "горняков" – безусловно, он имеет функциональный люфт, что ускорит процессы, но это не отменяет небогатый опыт на высоком уровне и специфику УПЛ.

Имеет международный трофей

В феврале 2023-го полузащитник победил на молодежном чемпионате Южной Америки U-20. Кто-то может скептически закатить глаза (мол, это не особо престижно), но поверьте – турнир имеет вес, высоко котируется местной публикой и является витриной для зарубежной.

Гомес принял участие против сверстников из Перу, Аргентины, Колумбии и Парагвая, в финальной части помог набрать 13 очков, которых хватило, чтобы обогнать остальных претендентов – тот же Уругвай отстал на один зачетный балл, а вышеупомянутая Колумбия – на три. Отметим, что почти все внимание было приковано к Виктору Роке (не так давно переехал в "Барселону") и Андрею Сантосу (как раз незадолго до старта форума стал новичком "Челси") – оба игрока забили по шесть точных выстрелов.

Тем не менее, журналисты заметили Марлона, отметили его мобильность и вариативность – например, английская пресса нашла сходства с Мейсоном Маунтом. Надеемся, бразилец не во всем скопирует футболиста "Манчестер Юнайтед", который никак не найдет себя на "Олд Траффорд".

Marlon Gomes se apresenta para servir a Seleção Brasileira Sub-20



???? https://t.co/PaWL1DoJ2O



????: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/Eo5qscFblH — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 5, 2023

Также процитируем положительный отзыв ESPN: "Марлон демонстрирует великолепное сочетание созидательных и защитных навыков. Он разрывает игру соперника благодаря умному чтению игры и умелому позиционированию, прежде чем нарушать линии передачами или резкими движениями".

Победа в южноамериканском регионе дала путевку на чемпионат мира в соответствующей возрастной категории. Только вот в мае-июне команда не показала прежнюю эффективность – не без проблем преодолела групповой раунд, а в четвертьфинале неожиданно спасовала перед Израилем (2:3). Гомес появился во всех пяти поединках, получил 454 минуты и присоединился к разгрому Доминиканской Республики (6:0) – в концовке отгрузил пятый гол.

Хавбек был и останется важным кирпичиком национальной сборной – прямо сейчас в составе U-23 ведет борьбу за попадание на Олимпийские игры в Париже. Будет интересно, если вскоре он встретится с Украиной.

Находился на карандаше многих клубов

Неудивительно, что прогресс, зафиксированный на молодежном уровне, заинтересовал скаутов – в феврале 2023-го за Гомесом следил "Милан". "Россонери" надеялись, что исполнитель не переподпишет контракт, который истекал летом 2024-го, но после того, как пролонгация все же произошла, итальянцы переключились на другие кандидатуры.

СМИ указывали на предметный интерес со стороны "Фиорентины", "Интера", бременского "Вердера", "Боруссии" Дортмунд, "Брайтона" и "Эвертона", однако о конкретике речь не шла. Поэтому готовы поспорить – когда "Шахтер" предложил 12+4, в "Васко да Гама" долго не думали.

В понимании "адмиралов" это серьезные средства – Марлон сразу стал третьим по дороговизне трансфером на выход. Ранее леверкузенский "Байер" приобрел Паулинью за 18,5 млн евро (вингер не оправдал ожиданий и вернулся на родину) и Сантоса (12,5 млн евро).

Переплатили ли "горняки"? Специализированные агрегаторы указывают на ценник в 6 млн евро, однако здесь такое дело – УПЛ не привлекает в условиях войны, поэтому приходится привлекать больше ресурсов, да и дончане пока инвестируют в перспективу. Бразилец несколько "сыроват" (это не критично в его возрасте), но, как мы выяснили, имеет потенциал для роста – в конце концов, если бы это был вполне сформированный персонаж, то, вероятно, перешел бы в более престижную среду, чем наша. Таковы уж, извините, реалии.