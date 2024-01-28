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Вице-президент Ворсклы: Спасибо Жеваго - если бы не его поддержка "Ворсклы", то стадион в Полтаве березами зарос бы
Олег Лысак в интервью ответил на вопросы журналистов
Фото: ФК Ворскла
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак в интервью "Еспресо" ответил на вопросы журналистов о назначении нового главного тренера команды. Журналисты спросили уже окончательно решено, что Долганский будет тренировать команду во втором круге, на что руководитель ответил:
"У меня есть одна мечта, я о ней начал думать в последнее время. Мне очень хотелось бы найти для "Ворсклы" тренера на следующие 10-15 лет. С учетом того опыта, который есть у Сергея Николаевича, с учетом его отношения к клубу, того, как он работал с вратарями
Я благодарю Константина Жеваго. Если бы не его поддержка "Ворсклы", то, думаю, стадион в Полтаве березами зарос бы. Поэтому было принято решение назначить Долганского, доверие полное. Я знаю, что Сергей Николаевич должен не подвести не только руководителей клуба, но и всю футбольную Полтавщину.
Мы надеемся, что у него будет все получаться на этом пути. Конечно, ему будет трудно, конечно, ему будет нужна поддержка не только от клуба, но и от болельщиков - я очень прошу всех, чтобы по максимуму слали положительные флюиды и чтобы все выглядело нормально.
Мы со своей стороны будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда прогрессировала, росла молодежь, и чтобы у Сергея Николаевича, его штаба, всей команды и клуба все получилось", - сказал Лысак.
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