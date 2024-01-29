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Вантух: Хуже всего на сборах - это ощущение тела после двухразовых тренировок

Премьер-лига

Защитник "Зари" рассказал, что самое тяжелое на тренировочных сборах

Вантух: Хуже всего на сборах - это ощущение тела после двухразовых тренировок

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Зари" Роман Вантух поделился мыслями относительно зимних сборов команді в Турции.

- Говорят, что самое трудное на сборах - утром просыпаться. Это правда?

- Не знаю. Я уже соскучился по работе и поэтому мне это легко. Но я пропустил перед сборами долгий срок, три месяца был без футбола, поэтому на данный момент мне не тяжело просыпаться.

- Назовите главные причины, почему вам нравятся сборы, а почему нет?

- Хуже всего - это ощущение тела после двухразовых тренировок. Это крепатура и усталость. А из хорошего то, что я люблю свою работу. Поэтому мне нравятся даже эти ощущения и все, что связано с моей работой.

- Что приятнее всего делать на сборах?

- Большинство футболистов не любят просто бегать. Нравится, когда тренерский штаб дает упражнения с мячом, какие-то игровые занятия, контрольные матчи. Все это интересно.

- Первый поединок на зимних сборах. Поражение 0:2 "Краковии". Какие ощущения, как это возвращаться в футбольный ритм? Хоть и не официальная игра, но это снова матч из-за определенного застоя.

- Ну мы настраивались серьезно. Не было такого, что это не официальная игра и надо быть расслабленными. Ощущения положительные, я ждал своего возвращения на поле. По результату игра сложилась не очень хорошо, но в плане игры, особенно, первые 20-30 минут мы можем занести себе в актив.

Мы неплохо контролировали мяч и показывали достаточно быстрый темп игры, создавали моменты. Но потом где-то не хватило концентрации, несколько моментов не доиграли до конца и в итоге пропустили. Будем работать над ошибками, - сказал Вантух.

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Источник:
NV
Опубликовал: Алина Ерофеева
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