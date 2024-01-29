Артур Ременяк: Стал ли Минай сильнее или слабее – покажет чемпионат

Во втором зимнем спарринге "Минай" одержал свою первую победу в 2024 году и под руководством Желько Любеновича. После поражения от основы "Руха" в Винниках (1:3, ) закарпатцы взяли "реванш" у молодежи львовской команды из "Руха-2". В субботу, 27 января, минайцы на ужгородском "Авангарде" одержали убедительную победу со счетом 6:0.

Два очка по хоккейной системе "гол + пас" набрал правый вингер закарпатцев Артур Ременяк, который в этой контрольной встрече действовал на позиции нападающего. Три минуты понадобилось Ременюку на "ассист" и 12 – на второй "контрольный" гол в составе минайцев. В прошлый раз Артур отмечался еще 20-го июля 2023-го года в спарринге с "Севлюшем" (3:3).

- Артур, ты пришел в команду еще во время работы в "Минае" Владимира Шарана. И вот сейчас смена тренера – это шанс для тебя перезагрузить свою карьеру в клубе?

- В команду пришел тренер с несколько иным подходом к футболу. Ставка Желько Любеновича – хорошие взаимоотношения между людьми, позитив в тренировочном процессе и хорошее настроение. Это формирует хорошую атмосферу в раздевалке и на поле. А в отношениях между футболистами и тренерским штабом – взаимоуважение и понимание. Он действительно ценит человеческие качества, и это мне импонирует. Таким образом, игрок чувствует больше доверия от тренера, а это, в свою очередь, позволяет лучше раскрыться и продемонстрировать свои лучшие игровые качества именно на поле.

Я с уважением отношусь к предыдущему тренерскому штабу во главе с Владимиром Богдановичем. Он достиг с "Минаем" исторического успеха в сезоне-2022/23. У нас не было никаких конфликтов или недоразумений. Однако я действительно получал мало игровой практики. И именно смена главного тренера в таких случаях может пойти на пользу игроку. Она позволяет отыскать свое место в команде с чистого листа.

- Доволен результатом и игрой команды в спарринге с "Рухом-2"?

- Мне понравилась игра команды. Наверное, стоит отметить то, что мы с львовянами находимся на разных этапах подготовки. А также у нас свои задачи, а соперник решает свои. Нам важно было завершить тяжелую, направленную на силу и выносливость часть сборов на позитиве. И мы этого достигли, победили с уверенным счетом. Товарищеские спарринги существуют для того, чтобы тренер увидел и оценил уровень подготовки игроков, подобрал игровую схему, принял определенные решения по дальнейшей работе на сборах. Поэтому результат этой игры не главный, главное – ее игровое содержание.

- Из-за расставания с большим количеством игроков, болельщики закарпатцев начали писать, что "Минай" лишился шансов остаться в УПЛ. Считаешь ли ты, что команда сейчас стала слабее?

- Все покажет чемпионат. Я вижу много позитива в изменениях. Это касается изменения вектора клуба на воспитание своих игроков. Развивать молодежь, давать шанс ей "понюхать" пороха украинской Премьер-лиги – это многого стоит. Стали ли мы сильнее или слабее – покажет чемпионат. Я уверен в наших силах и верю – мы останемся в УПЛ. И это наша основная задача на вторую часть чемпионата. Мы будем выходить на поле и изо всех сил стараться добиваться результата. Для нас единственный положительный результат – место в УПЛ.

- В субботу ты вернулся на позицию нападающего. Как чувствуешь себя в новом "амплуа" в составе "Миная"?

- Нападающим я играл еще со школы, потом в юношеской команде, а также имею опыт выступлений в УПЛ. На самом деле любая позиция в атакующем звене для меня удобна. Всегда был нацелен на ворота, люблю забивать, атаковать, работать вперед. Мне удалось отличиться и это очень приятно, хотя по-настоящему важные голы нужно оставить на Чемпионат. Вижу себя в атакующем звене, поэтому хорошо, что имею возможность играть в привычной для себя манере.