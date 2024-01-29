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Полесье подпишет 19-летнего бразильца Днепра-1

Премьер-лига

Венделл так и не смог заиграть в днепровской команде

Полесье подпишет 19-летнего бразильца Днепра-1

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Бразильский форвард "Днепра-1" Венделл Габриэл замечен в расположении "Полесья" и в ближайшее время подпишет полноценный контракт с житомирским клубом.

Бразилец уже "засветился" на нескольких фото со сборов "Полесье".

Также сайт fcdnipro.com подтверждает информацию, что 19-летний футболист действительно вскоре станет игроком "волков".

Напомним, что нападающий присоединился к "Днепру-1" летом 2023 года. Нападающего сразу отправили в команду U-19. За полгода Венделл так и не провел ни одного матча за взрослую команду "Днепра-1".

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Источник:
fcdnipro.com
Опубликовал: Михаил Черныш
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