Воспитанник Динамо покинет Кривбасс этой зимой

Нападающий Алексей Хобленко, контракт которого с "Кривбассом" действует до 30 июня 2024 года, надеется, что конкретика с его новым клубом появится уже на этой неделе.

29-летний форвард сообщил, что речь идет о его трудоустройстве в новой команде на полноценной основе.

Прошлой осенью Хобленко выступал за черкасский ЛНЗ на правах аренды и отметился одним забитым мячом в 11 сыгранных календарных матчах в чемпионате УПЛ.

Напомним, Хобленко является воспитанником "Динамо", однако за главную команду киевлян не провел ни одного матча, выступаю за дубль и в арендах. В Украине он успел поиграть за "Полтаву", "Говерлу", "Черноморец", "Днепр-1" и "Карпаты". За рубежом он выступал за "Динамо-Брест", "Лех", "Стабек" и "Левадию".