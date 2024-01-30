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Воспитанник Динамо покинет Кривбасс этой зимой

Премьер-лига

Он ведет переговоры с другим клубом

Воспитанник Динамо покинет Кривбасс этой зимой

Фото: ФК Кривбас

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Нападающий Алексей Хобленко, контракт которого с "Кривбассом" действует до 30 июня 2024 года, надеется, что конкретика с его новым клубом появится уже на этой неделе.

29-летний форвард сообщил, что речь идет о его трудоустройстве в новой команде на полноценной основе.

Прошлой осенью Хобленко выступал за черкасский ЛНЗ на правах аренды и отметился одним забитым мячом в 11 сыгранных календарных матчах в чемпионате УПЛ.

Напомним, Хобленко является воспитанником "Динамо", однако за главную команду киевлян не провел ни одного матча, выступаю за дубль и в арендах. В Украине он успел поиграть за "Полтаву", "Говерлу", "Черноморец", "Днепр-1" и "Карпаты". За рубежом он выступал за "Динамо-Брест", "Лех", "Стабек" и "Левадию".

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Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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