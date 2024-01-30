Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нинкович: Футбол в Австралии мне понравился больше, чем 9 лет в Динамо
Милош по окончанию сезона завершит карьеру
instagram.com/milos_ninkovic_official
39-летний сербский полузащитник Милош Нинкович, который заявил об окончании карьеры по окончанию сезона, признался, что период карьеры в Австралии за "Вестерн Сидней" ему понравился больше, чем выступления за "
Напомним, что Милош находился на контракте в киевском клубе с 2004 по 2013 годы.
"Я провел девять лет в киевском "Динамо", но мне это не нравилось так, как футбол в Австралии. Я хочу, чтобы меня запомнили как игрока, который каждый раз отдавал все. Я очень рад, что выиграл так много трофеев, но самое главное для меня – это уважение, которое я проявил к своим товарищам по команде и соперникам.
Я определенно хочу быть тренером, несколько лет назад у меня не было таких амбиций, но на тренировочном поле я чувствую себя наиболее счастливым. Марк (Рудан – главный тренер "Вестерн Сидней" - прим. ред.) упомянул, что хотел бы видеть меня своим вторым помощником. Но я все еще хочу сконцентрироваться на этом сезоне и закончить его как можно лучше", – рассказал Нинкович.
Популярное сейчас
- Венгрия готова разблокировать помощь Украине в 50 миллиардов евро. Но выдвигает одно условие
- В ответ на слухи. Залужный опубликовал фото с рабочего места с главой Генштаба
- Под тысячу свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной
- Главный тренер Шахтера показал на тренировке как надо пробивать 11-метровый. ВИДЕО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО