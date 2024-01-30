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Нинкович: Футбол в Австралии мне понравился больше, чем 9 лет в Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Милош по окончанию сезона завершит карьеру

Нинкович: Футбол в Австралии мне понравился больше, чем 9 лет в Динамо

instagram.com/milos_ninkovic_official

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39-летний сербский полузащитник Милош Нинкович, который заявил об окончании карьеры по окончанию сезона, признался, что период карьеры в Австралии за "Вестерн Сидней" ему понравился больше, чем выступления за "Динамо".

Напомним, что Милош находился на контракте в киевском клубе с 2004 по 2013 годы.

"Я провел девять лет в киевском "Динамо", но мне это не нравилось так, как футбол в Австралии. Я хочу, чтобы меня запомнили как игрока, который каждый раз отдавал все. Я очень рад, что выиграл так много трофеев, но самое главное для меня – это уважение, которое я проявил к своим товарищам по команде и соперникам.

Я определенно хочу быть тренером, несколько лет назад у меня не было таких амбиций, но на тренировочном поле я чувствую себя наиболее счастливым. Марк (Рудан – главный тренер "Вестерн Сидней" - прим. ред.) упомянул, что хотел бы видеть меня своим вторым помощником. Но я все еще хочу сконцентрироваться на этом сезоне и закончить его как можно лучше", – рассказал Нинкович.

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Милош Нинкович Динамо (Киев)
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Михаил Черныш
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