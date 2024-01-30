Нинкович: Футбол в Австралии мне понравился больше, чем 9 лет в Динамо

39-летний сербский полузащитник Милош Нинкович, который заявил об окончании карьеры по окончанию сезона, признался, что период карьеры в Австралии за "Вестерн Сидней" ему понравился больше, чем выступления за " Динамо ".

Напомним, что Милош находился на контракте в киевском клубе с 2004 по 2013 годы.