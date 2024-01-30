"От вас ничего не скроешь". Шацких признался, что его дочь встречается с игроком Динамо

Экс-форвард " Динамо " Максим Шацких, который сейчас тренирует "Пахтакор" рассказал об отношениях своей дочери Кристины с полузащитником киевлян Николаем Шапаренко.

– Не боялись отпускать дочь в Киев в такое время?

– Я вообще был против этого. Но младшая дочь уже взрослая – ей 21 год. У нее парень в Киеве. Она категорически не хочет уезжать и оставлять его. Он – футболист. Она сказала: "Нет, я его не оставлю и никуда не поеду". А заставить ее я не могу. Конечно, мы волнуемся и созваниваемся много раз в день. Мы в курсе всего – когда тревоги и прилеты. Все это мы отслеживаем. Она взрослая девочка, это ее решение. К сожалению, повлиять на нее мы с женой не можем. Поэтому сейчас она находится в Киеве.

– Это красивая история. Парню очень повезло с такой преданной девушкой.

– Это точно. Я думаю, что он сам это понимает.

– Если не секрет, то кто этот счастливчик?

– Думаю, всему свое время. Скоро вы узнаете.

– Вашу дочь Кристину замечали на матчах "Динамо" вместе с Николаем Шапаренко.

– Вот видите, от вас ничего не скроешь.