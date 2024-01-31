СМИ назвали новое место работы Генинсона

Бывший вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон назначен на аналогичную должность в "Колосе". Об этом сообщает Динамомания.

Генинсон находился в структуре одесского клуба с декабря 2021 по декабрь 2023. До работы в Одессе он был исполнительным директором ФФУ и возглавлял УПЛ.

Добавим, что СМИ писали, что у функционера есть вариант трудоустройства в "Полесье".

Напомним, "Колос" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе ковалевской команды 21 пункт.