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СМИ назвали новое место работы Генинсона
Функционер получил должность в одном из клубов УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон назначен на аналогичную должность в "Колосе". Об этом сообщает Динамомания.
Генинсон находился в структуре одесского клуба с декабря 2021 по декабрь 2023. До работы в Одессе он был исполнительным директором ФФУ и возглавлял УПЛ.
Добавим, что СМИ писали, что у функционера есть вариант трудоустройства в "Полесье".
Напомним, "Колос" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе ковалевской команды 21 пункт.
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