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СМИ назвали новое место работы Генинсона

Премьер-лига

Функционер получил должность в одном из клубов УПЛ

СМИ назвали новое место работы Генинсона

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Бывший вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон назначен на аналогичную должность в "Колосе". Об этом сообщает Динамомания.

Генинсон находился в структуре одесского клуба с декабря 2021 по декабрь 2023. До работы в Одессе он был исполнительным директором ФФУ и возглавлял УПЛ.

Добавим, что СМИ писали, что у функционера есть вариант трудоустройства в "Полесье".

Напомним, "Колос" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе ковалевской команды 21 пункт.

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Колос (Ковалевка) Владимир Генинсон
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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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