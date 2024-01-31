Вернидуб: Зеленский очень хотел, чтобы Кривбасс возродился, но он хорошо относится и к Шахтеру, Динамо и другим клубам

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и его увлечении футболом.

– "Кривбасс" из родного города нашего президента Владимира Зеленского. Это налагает на вас дополнительную ответственность?

– Я знаю, что Зеленский родом из Кривого Рога. Знаю, что он очень хотел, чтобы "Кривбасс" возродился и выступал на самом высшем уровне. Это нормально.

Но я также вижу, что он хорошо относится к "Шахтеру", "Динамо" и другим клубам. Зеленский с уважением относится к сборной Украины и делает все, чтобы наши ребята прославляли страну за границей.