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Вернидуб: Зеленский очень хотел, чтобы Кривбасс возродился, но он хорошо относится и к Шахтеру, Динамо и другим клубам

Премьер-лига
Обновлено

Наставник Кривбасса высказался о президенте Украины

Вернидуб: Зеленский очень хотел, чтобы Кривбасс возродился, но он хорошо относится и к Шахтеру, Динамо и другим клубам

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и его увлечении футболом.

– "Кривбасс" из родного города нашего президента Владимира Зеленского. Это налагает на вас дополнительную ответственность?

– Я знаю, что Зеленский родом из Кривого Рога. Знаю, что он очень хотел, чтобы "Кривбасс" возродился и выступал на самом высшем уровне. Это нормально.

Но я также вижу, что он хорошо относится к "Шахтеру", "Динамо" и другим клубам. Зеленский с уважением относится к сборной Украины и делает все, чтобы наши ребята прославляли страну за границей.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Зеленский
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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