Экс-партнер Миколенко перешел в Кальяри. Бавария арендовала хавбека Гранады.Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня, 1 февраля, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 был месяц, чтобы оценить свои возможности и найти варианты для усиления на трансферном рынке, но часто последние вопросы удается закрыть всего за несколько часов до дедлайна.

Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.

Когда закрывается трансферное окно

Германия – 1 февраля, 19:00 по Киеву

Италия – 1 февраля, 21:00 по Киеву

Франция – 1-2 февраля, 00:00 по Киеву

Англия – 1-2 февраля, 01:00 по Киеву

Испания – 1-2 февраля, 01:00 по Киеву

Австрия – 6 февраля

Турция – 9 февраля

Швейцария – 15 февраля

Чехия – 22 февраля

Украина – 12 марта

Главные трансферы дня

Онлайн трансферного дедлайна

19:10. Снова трансфер от "Кадиса". Испанский клуб арендовал у "Хоффенхайма" малийского центрального полузащитника Диадье Самассеку. Игрок является воспитанником футбольного клуба "Бамако", также выступал за "Олимпиакос" и "Зальцбург". Теперь у игрока новый вызов в Испании. Аренда 28-летнего футболиста рассчитана до конца этого сезона.

18:55. И снова к Европе. Как информирует Sky Sports, испанский "Бетис" договорился о покупке хавбека "Вест Хэма" Пабло Форнальса . Речь идет о полноценном трансфере за 7 миллионов фунтов. В текущей кампании 27-летний хавбек принял участие в 23-х поединках во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

18:50. Время вернуться в родную УПЛ. Есть информация, что сразу двое опытных игроков покинут стан ЛНЗ. Речь идет о 31-летнем украинском полузащитнике Евгении Банаде и 28-летнем центральном защитнике Максиме Лопыренке . Причины данного ухода не сообщаются. Вероятно, черкасский клуб проводит чистку ростера.

18:40. "Леганес" усилил свою линию защиты. В частности, речь идет об аренде 29-летнего испанского защитника "Зюлте-Варегем" Борха Лопеса . Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

18:20. Теперь к новостям Апеннинского полуострова. Итальянский "Кальяри" объявил о подписании защитника "Фиорентины" Йерри Мины. Высоченный колумбиец подписал контракт с новым клубом до конца текущего сезона, с возможностью пролонгации на один год. В текущем сезоне Серии А 29-летний центрбек отыграл лишь 41 минуту, выходя на замену.

18:00. И снова Чемпионшип. На этот раз аутсайдер второго по силе английского дивизиона."Сток Сити" работает над трансфером 22-летнего вингера "Витесса" Миллиона Манхуфа . Нидерландский клуб рассматривает данный трансфер, так как имеет определенные финансовые проблемы. Потенциальная сделка оценивается в 3 млн евро.

17:40. Снова трансферные новости с "Туманного Альбиона". "Халл Сити" из английского Чемпионшипа подписал хавбека турецкого "Трабзонспора" Абдулкадира Омюра . Сумма трансфера не разглашается. 24-летний игрок сборной Турции подписал с "тиграми" контракт на 3,5 года, с возможностью продления контракта еще на один сезон.

17:30. Мюнхенская "Бавария" усилила свою атакующую линию. Немецкий клуб официально объявил о подписании испанского полузащитника "Гранады" Брайана Сарагосы . В текущем сезоне Ла Лиги 22-летний хавбек принял участие в 21 поединке и записал на свой счет 8 баллов по системе гол+пас.

17:20. "Ньюкасл" забирает таланта "Ман Сити". 18-летний Альфред Гаррисон перешел в стан "сорок" на полноценной основе. Стороны не стали разглашать цену трансфера. В первой части сезона юный хавбек выступал в АПЛ среди команд U-18. В молодежном первенстве англичанин провел 8 матчей, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 голевые передачи.

17:10. Клуб Александра Зинченко попрощался с исландским голкипером. Алекс Рунарссон покинул лондонский "Арсенал" на правах свободного агента по соглашению сторон. 28-летний страж ворот не провел ни одного матча за основную команду "канониров". Алекс подписал контракт с лондонцами еще в 2020-м году, однако все три сезона провел в арендах.

17:00. "Суонси" взял в аренду нападающего лондонского "Арсенала". Чарльз Саго младший будет выступать за "лебедей" до конца текущей кампании. 19-летний воспитанник "канониров" в этом сезоне провел лишь один поединок на взрослом уровне.

16:50. "Айнтрахт" близок к подписанию форварда "Пари Сен-Жермен". 21-летний Уго Экитике перейдет в стан "волков" на правах аренды. Французу очень нужна игровая практика, так как в этом сезоне нападающий отыграл лишь 8 минут.

16:40. Луис Муриэль может продолжить игровую карьеру в MLS. Американский "Орландо Сити" ведет переговоры с "Аталантой" на счет колумбийского форварда. Также к 32-летнему нападающему есть интерес со стороны миланского "Интера".

16:30. "Кадис" подписал 23-летнего шведского защитника. Айхам Усу перешел в испанский клуб из пражской "Славии" на правах аренды. Первую часть сезона игрок провел в "Хакене", где сыграл 7 матчей.

16:20. Нападающий "Вест Хэма" Саид Бенрахма близок к переходу в "Лион". 28-летний алжирец отправился во Францию для прохождения медицинского обследования. Детали трансфера пока еще не согласованы.

16:10. "Фулхэм" сделал ставку на конголезского вингера "Штутгарта" Силаса . "Дачники" предложили полугодовую аренду с обязательством выкупа игрока за 15 млн евро. Агент футболиста уже прибыл в штаб-квартиру немецкого клуба.

16:00. Большая удача "Бетиса". Зелено-полосатые договорились о продаже 23-летнего Луиса Энрике в "Ботафого" за 16 млн евро. Это вдвое больше, чем клуб заплатил за вингера полтора года назад.

???? OFICIAL | El #RealBetis y el @Botafogo acuerdan el traspaso de Luiz Henrique ✍️



¡Mucha suerte en tu nueva etapa, @luizhenri07! — Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) February 1, 2024

И знаете, что страннее всего? Энрике в Ла Лиге не заиграл; в текущем сезоне у него только 1+3 в 21 матче. Зачем тогда переплачивать? Вероятно, агенты и директоры влияют на собственника "Ботафого" Джона Текстора не только в интересах клуба, но и про себя не забывают.

15:50. "Ноттингем" договорился о трансфере голкипера сборной Бельгии Матса Селса из "Реймса" за 6-7 млн евро. 31-летний страж ворот уже летит в Англию завершать переход. "Лесникам" понадобился вратарь после провала Одессеаса Влаходимоса, который пропустил аж 12 голов в 5 матчах после переезда в АПЛ.

15:40. Ну, и пару слов о дне. Безнадежно последняя в Ла Лиге "Альмерия" решила, что раз уж защиты нет на поле, то и в заявке столько стопперов не надо. За день южане отпустили в разные стороны сразу троих - Убулан Мендес поехал в "Мирандес", Каики - в "Альбасете" (это аренды), а вот Серхио Акиеме подписался за 6 млн в "Реймсе", который борется за еврокубки во Франции. Повезло воспитаннику "Реала".

15:30. "Барселона" и "Тоттенхэм" обхаживают 17-летнего центрхава из "Юргордена" Лукаса Бергваля . Молодой талант уже побывал на базе и одних, и других, и взял время на раздумья. Mundo Deportivo пишет, что "Шпоры" предлагают и больше денег, и Деяна Кулушевского в качестве посредника. У "Барсы" шансов мало.

15:20. И еще одна новость от команды Ильи Забарного. "Борнмут" получил предложение от "Ипсвича" по аренде центрфорварда Киффера Мура . Тот вылетел из основы и, наверное, ему реально лучше уйти на уровень ниже - тем более, там весело; "Трактористы" борются за первый с 2002 года выход в элиту.

15:10. Обычное дело - "Монако" сплавляет балласт, который ему втюхали агенты. Правда, на сей раз не особо удачно - только аренды без права выкупа.

Так, форвард Майрон Боаду едет в "Твенте", а опорник Эллиот Матасо - в "Антверпен". Обоих обратно на "Стад Луи ІІ", мягко говоря, не ждут. На двоих они набегали лишь 178 минут в текущей Лиге 1.

15:00. "Борнмут" согласовал с "Хетафе" аренду центрфорварда Энеса Унала , впереди медосмотр. 26-летний турок был лидером синих до прошлого мая, когда порвал крестообразные связки. С тех пор он долго лечился, и так и не набрал привычных кондиций. Рискуют "Вишни".

14:50. Круговорот сбитых летчиков в "Бетисе". Сегодня зелено-полосатые отдали в аренду "Кадису" 30-летнего Хуанми , который не прижился в Саудовской Аравии. и уже нашли ему замену - 32-летнего Седрика Бакамбу .

Конголезец в этом сезоне забил только 1 гол в турецкой Суперлиге за "Галатасарай", и "Львы" согласились его продать за 4,5 млн. Сделка в стиле "что смогли - то и купили".

14:40. Креативный хавбек Саид Бенрама летит во Францию - его до конца сезона у "Вест Хэма" арендует "Лион". Опция выкупа тоже прописана - за 17 млн евро. "Ткачи" впервые с 80-х борются за выживание в Лиге 1. Поможет ли им Бенрама? Он игрок настроения, а в этом сезоне его у алжирца не было - 22 матча без голов.

14:30. Не пощадили боссы "Милана" юного центрбека Марко Пеллегрино - отдали до конца сезона в аренду "Салернитане", которая пропускает в среднем по 2 гола за 90 минут.

Ранее "Россонери" пытались впихнуть аргентинца в "Брест" как часть сделки по выкупу Лилиана Брассье, но бретонцы отказали - они впервые в истории клуба борются за выход в ЛЧ.

14:20. Тяжела и безрадостна жизнь деградирующего ветерана - это вам подтвердит Ислам Слимани . За последние 4 года алжирец поменял 8 клубов из 5 разных стран.

???????????????????? ???????????????????????????? zal onze aanvalslinie komen versterken tot het einde van dit seizoen. Hij komt over van het Braziliaanse Coritiba.



Welkom bij Geel-Rood, Islam ????



Meer info ???????? https://t.co/XhqYq2C2TS#trotsoponzekleuren pic.twitter.com/ufBhBILl6N — KV Mechelen (@kvmechelen) February 1, 2024

Сегодня вот 35-летний центрфорвард выписался из Бразилии и перешел в бельгийский "Мехелен". Хоть кто-то верит, что надолго?

14:10. И опять Италия, они сегодня активнее прочих. Некогда грозный Андреа Белотти , которого сравнивали с самим Андреем Шевченко, не пробившись в старт "Ромы" на полгода уехал в аренду в "Фиорентину".

Интерес "Фиалок" понятен - их центрфорварды Мбала Нзола и Бельтран на двоих забили 6 голов за полгода в Серии А. Но есть также ощущение, что Белотти уже дал футболу все, что мог, и больше у него ничего нет.

14:00. Интересно получается - год назад из "Марселя" в "Дженоа" в аренду с правом выкупа поехал Руслан Малиновский, у него все получилось, и теперь тем же маршрутом проследовал нападаюший Витинья . Совпадение?

A new number 9 is in Genoa: Vitinha is rossoblù



???????????????? pic.twitter.com/Bo6ULSkf2b — Genoa CFC (@GenoaCFC) February 1, 2024

23-летнему португальцу уже дали в Генуе 9-й номер, но риск велик. Парень был силен в Примейре, но на "Велодроме" промахивался даже по пустым воротам и забил 6 голов в 43 матчах. Вполне может быть и "дутой" звездой, португальцы это умеют.

13:50. Ну, а это информация уже от всех сразу - 23-летний правый бек "Ренна" Лоренц Ассиньон вот-вот подпишется в "Бернли". Детали пока неясны, но сумма превысит 10 млн. Бордовые идут в зоне вылета, ищут надежности. Тем временем академия "Ренна" штампует таких "Ассиньонов" ежегодно в нескольких экземплярах, это не потеря.

13:40. "Бавария", тем временем, решила, что умнее всех, и вместо готового игрока купила ребенка - 16-летнего Йохана Куси-Асаре из шведского АИКа. Сумма сделки - 4,5 млн. Играет новичок центрфорварда, даже 4 раза вышел во взрослом первенстве Швеции. Кот в мешке.

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Der #FCBayern hat den schwedischen Juniorennationalspieler Jonah Kusi-Asare verpflichtet. Der 16-jährige Stürmer wechselt von AIK Solna zum deutschen Rekordmeister, bei dem er einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat. ✍️✅



???? https://t.co/xEGOvNd7l9… pic.twitter.com/Ez8NcjIWFI — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) February 1, 2024

13:30. И опять Фабрицио Романо - у него информация, что ближе к вечеру центрхав Стефано Сенси отправится в Англию, чтобы завершить полноценный переход в "Лестер". "Лисы" сейчас лидируют в Чемпионшипе. Сенси, в свою очередь, набегал лишь 65 минут за полгода в "Интере". Фраттези, Чалханоглу, Барелла, Асллани и другие его съели.

13:20. "Астон Вилла" подписала 21-летнего таланта из "Миддлсбро" Моргана Роджерса . Сумма - 8 млн фунтов сразу и еще 7 - бонусами.

И знаете, что удивляет? Основная позиция парня - левый вингер, а "Вилланы" играют с парой форвардов. Впрочем, Эмери и Мончи - это дуэт с идеями, что-то да придумают.

13:10. С этим трансфером спешки нет, но Фабрицио Романо пишет, что все на финальной стадии - итак, Серж Орье из "Ноттингема" перебирается в "Галатасарай". 31 год уже ивуарийцу, пора и на заработки. Тем более, он уже играет так, что невольно закрадывается мысль о паспортном фокусе а-ля Тарибо Уэст.

13:00. Всем привет! В этом онлайне сегодня будем наблюдать за последними трансферами зимы-2024 в европейских топ-лигах.

Aus der Eredivisie in die Bundesliga: Yorbe Vertessen wechselt zu Union#fcunionhttps://t.co/uIznqolXSW — 1. FC Union Berlin (@fcunion) February 1, 2024