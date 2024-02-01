ЛНЗ – Заглембе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В четверг, 1 февраля, ЛНЗ проведет очередной спарринг на сборе в Турции. Подопечные Олега Дулуба встретятся с польским клубом "Заглембе" Люблин, за который выступает украинец Сергей Булеца.

Товарищеский матч начнется в 10:00 по киевскому времени. Прямая трансляция спарринга будет доступна на YouTube-канале черкасской команды.

Товарищеский матч, 1 февраля 2024 год

ЛНЗ – "Заглембе" Люблин 10:00

Трансляция - YouTube-канал ЛНЗ