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Балан - о визите Реброва: У многих молодых ребят, видимо, пульс зашкаливал

Премьер-лига

Сергей Ребров посетил расположение "Вереса" на сборах в Турции

Балан - о визите Реброва: У многих молодых ребят, видимо, пульс зашкаливал

Фото: НК Верес

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Защитник "Вереса" Денис Балан поделился впечатлениями от игры команды против словацкого "ВиОна" (0:0).

"Цель сборов - это подготовка. Мы сыграли только второй матч, пока не в оптимальных кондициях. Чемпионат Словакии восстанавливается уже через неделю - они лучше готовы функционально.

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Считаю, мы неплохую игру провели. Как раз пик нагрузок был - это тяжело. В первой игре ноги были свежее. Сыграли на ноль - и это неплохой результат.

Стараемся выполнять то, о чем нас просят - играть более агрессивно, вертикально. Сегодня проходили и наши наработки с тренировок. Это добавляет позитива.

Визит Сергея Реброва - это было очень приятно. У многих молодых ребят, видимо, пульс зашкаливал. Визит тренера главной команды очень мотивирует. Большой респект Сергею Реброву", - поделился футболист.

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Денис Балан Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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