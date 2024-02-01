Балан - о визите Реброва: У многих молодых ребят, видимо, пульс зашкаливал

Защитник "Вереса" Денис Балан поделился впечатлениями от игры команды против словацкого "ВиОна" (0:0).

"Цель сборов - это подготовка. Мы сыграли только второй матч, пока не в оптимальных кондициях. Чемпионат Словакии восстанавливается уже через неделю - они лучше готовы функционально.

Считаю, мы неплохую игру провели. Как раз пик нагрузок был - это тяжело. В первой игре ноги были свежее. Сыграли на ноль - и это неплохой результат.

Стараемся выполнять то, о чем нас просят - играть более агрессивно, вертикально. Сегодня проходили и наши наработки с тренировок. Это добавляет позитива.

Визит Сергея Реброва - это было очень приятно. У многих молодых ребят, видимо, пульс зашкаливал. Визит тренера главной команды очень мотивирует. Большой респект Сергею Реброву", - поделился футболист.