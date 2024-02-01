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Официально. Верес арендовал двух футболистов Полесья
Игроки сменили Житомир на Ровно
Фото: НК Верес
Полузащитники "Полесья" Дмитрий Шастал и Денис Янаков будут играть за "Верес" на правах арендного соглашения, сообщает пресс-служба ровенчан.
Оба уже прибыли в расположение "красно-черных" в турецкой Анталии, где ровенчане проводят зимние сборы. По последним данным, аренда рассчитана до конца этого сезона.
28-летний Шастал - воспитанник киевских клубов "Смена-Оболонь", "Звезда" и РВУФК. Выступал за "Колос", "Полтаву", "Энергию" и "Александрию". С 2021-го года права на футболиста принадлежат "Полесью". В нынешнем сезоне провел за житомирян 9 матчей в УПЛ, забил 2 гола.
25-летний является воспитанником академий запорожского "Металлурга" и киевского "Динамо". Играл за "Динамо", киевский "Арсенал", "Черноморец", "Зарю" и "Ингулец". С 2021-го года - права на игрока принадлежит "Полесью". За житомирян в этом сезоне сыграл в УПЛ 5 матчей, забил 1 гол.
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