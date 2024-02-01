Динамо опровергло проведение матча с Ордабасы: казахстанцы сыграют с клубом из РФ

Казахстанский "Ордабасы" сообщил о запланированном товарищеском поединке с киевским "Динамо" 16 февраля.

Однако, как сообщает пресс-служба киевлян, эта информация не соответствует действительности. В этот день у "бело-синих" запланирован спарринг с ФК "Петрокуб".

Также стало известно, что ФК "Ордабасы" планирует контрольный поединок с представителем страны-агрессора - "Факелом" из Воронежа.

"Напоминаем коллегам из Казахстана, что российские войска ежедневно убивают украинцев, разрушают инфраструктуру и уничтожают города. Недавно российская ракета уничтожила стадион "Локомотив" в Киеве, где занимались футболом сотни украинских детей. Российским клубам нет места в мировом футболе и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, в составе ФК "Ордабасы" выступают двое украинцев - Евгений Макаренко и Артем Беседин.