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Трабзонспор не оставляет попыток договорится с Шахтером по трансферу Конопли, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Проблема, традиционно, одна - в цене на игрока

Трабзонспор не оставляет попыток договорится с Шахтером по трансферу Конопли, - СМИ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" продолжает вести переговоры по трансферу 24-летнего фулбека "Шахтера" Ефима Конопли.

Как пишет издание Fanatik, главная проблема потенциального трансфера – это цена. "Горняки" хотят получить за футболиста 4 миллиона евро, в то время как турки не готовы платить больше 2 миллионов.

Сам Конопля не против попробовать свои силы в Турции, однако ждет, чем завершатся переговоры между клубами.

В "Трабзонспоре" также рассчитывают, что Конопля сможет повлиять на руководство "Шахтера" с целью, чтобы то снизило запросную позицию в переговорах, что приведет к их успешному завершению.

Напомним, что в текущем сезоне защитник провел за "горняков" 14 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
01.02.2024 в 18:21
зачем его продавать?гочолейшвили в обороне намного хуже
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Комментарии 2
aleks68
01.02.2024 в 18:21
зачем его продавать?гочолейшвили в обороне намного хуже
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alex 66 (Кременчук)
01.02.2024 в 19:12
Згоден...це нонсенс.
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