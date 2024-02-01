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Трабзонспор не оставляет попыток договорится с Шахтером по трансферу Конопли, - СМИ
Проблема, традиционно, одна - в цене на игрока
Фото: ФК Шахтер Донецк
Турецкий "Трабзонспор" продолжает вести переговоры по трансферу 24-летнего фулбека "
Как пишет издание Fanatik, главная проблема потенциального трансфера – это цена. "Горняки" хотят получить за футболиста 4 миллиона евро, в то время как турки не готовы платить больше 2 миллионов.
Сам Конопля не против попробовать свои силы в Турции, однако ждет, чем завершатся переговоры между клубами.
В "Трабзонспоре" также рассчитывают, что Конопля сможет повлиять на руководство "Шахтера" с целью, чтобы то снизило запросную позицию в переговорах, что приведет к их успешному завершению.
Напомним, что в текущем сезоне защитник провел за "горняков" 14 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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