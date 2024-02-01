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Колос открыл сборы ничьей с аутсайдером чемпионата Чехии
Топалов забил
Фото: ФК Колос
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Игра получилась, как для спарринга, довольно боевой – команды даже обменялись желтыми карточками.
У "Колоса" активничал новичок команды Дмитрий Топалов, который вышел на второй тайм, сначала заработал "горчичник", а затем и открыл счет в матче. Правда, чехи быстро отыгрались.
Как итог – 1:1.
Свой следующий спарринг ковалевцы сыграют 6 февраля против македонского "Вардара".
"Колос" - "Динамо" (Ческе-Будеёвице, Чехия) 1:1
Голы: Топалов (65) – Чермак (68)
"Колос" (стартовый состав): Фесюн, Бурда, Бондаренко, Емец, Лучкевич, Милько, Ориховский, Ильин, Диего, Салабай, Паулаускас
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