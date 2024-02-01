Колос открыл сборы ничьей с аутсайдером чемпионата Чехии

" Колос " 1 февраля провел свой первый спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником ковалевцев был аутсайдер текущего чемпионата Чехии "Динамо" из Ческе-Будеёвице.

Игра получилась, как для спарринга, довольно боевой – команды даже обменялись желтыми карточками.

У "Колоса" активничал новичок команды Дмитрий Топалов, который вышел на второй тайм, сначала заработал "горчичник", а затем и открыл счет в матче. Правда, чехи быстро отыгрались.

Как итог – 1:1.

Свой следующий спарринг ковалевцы сыграют 6 февраля против македонского "Вардара".

"Колос" - "Динамо" (Ческе-Будеёвице, Чехия) 1:1

Голы: Топалов (65) – Чермак (68)

"Колос" (стартовый состав): Фесюн, Бурда, Бондаренко, Емец, Лучкевич, Милько, Ориховский, Ильин, Диего, Салабай, Паулаускас