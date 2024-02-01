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Денисов: Мне сказали, что год назад Полесье выезжало за границу в соответствии со всеми нормами закона
В этом году команды Первой лиге выезжать за границу не могут
instagram.com/alexander_denysov_
Директор "
"Я не работал год назад в клубе. Как мне сказали, команда уехала в соответствии со всеми нормами законодательства.
Я в тот момент, кстати, делал благотворительный турнир Winter Cup, который помогло провести "Полесье", и благодаря совместным усилиям и президенту клуба собрали полтора миллиона на мавики", - отметил Денисов.
Напомним, что в этом сезоне Минмолоьспорта запретило "Карпатам" выехать на сборы в Испанию, так как выезжать за границу имеют право только команды высших дивизионов.
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