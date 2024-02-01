Денисов: Мне сказали, что год назад Полесье выезжало за границу в соответствии со всеми нормами закона

Директор " Полесья " по медиа, маркетинга и спонсорства Александр Денисов заявил, что прошлой зимой команда, которая на тот момент выступала в Первой лиге, выезжала на зарубежные сборы не нарушая норм закона.

"Я не работал год назад в клубе. Как мне сказали, команда уехала в соответствии со всеми нормами законодательства. Я в тот момент, кстати, делал благотворительный турнир Winter Cup, который помогло провести "Полесье", и благодаря совместным усилиям и президенту клуба собрали полтора миллиона на мавики", - отметил Денисов.

Напомним, что в этом сезоне Минмолоьспорта запретило "Карпатам" выехать на сборы в Испанию, так как выезжать за границу имеют право только команды высших дивизионов.