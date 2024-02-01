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Денисов: Мне сказали, что год назад Полесье выезжало за границу в соответствии со всеми нормами закона

Премьер-лига
Обновлено

В этом году команды Первой лиге выезжать за границу не могут

Денисов: Мне сказали, что год назад Полесье выезжало за границу в соответствии со всеми нормами закона

instagram.com/alexander_denysov_

Новина українською

Директор "Полесья" по медиа, маркетинга и спонсорства Александр Денисов заявил, что прошлой зимой команда, которая на тот момент выступала в Первой лиге, выезжала на зарубежные сборы не нарушая норм закона.

"Я не работал год назад в клубе. Как мне сказали, команда уехала в соответствии со всеми нормами законодательства.

Я в тот момент, кстати, делал благотворительный турнир Winter Cup, который помогло провести "Полесье", и благодаря совместным усилиям и президенту клуба собрали полтора миллиона на мавики", - отметил Денисов.

Напомним, что в этом сезоне Минмолоьспорта запретило "Карпатам" выехать на сборы в Испанию, так как выезжать за границу имеют право только команды высших дивизионов.

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Александр Денисов Полесье (Житомир)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Ded_Bogdan (Львов)
01.02.2024 в 21:10
Цитата:"...першої ЛІЗИ..."Виправте будьте добрі.
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Комментарии 1
Ded_Bogdan (Львов)
01.02.2024 в 21:10
Цитата:"...першої ЛІЗИ..."Виправте будьте добрі.
Ответить
1
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