Скрипник: Ты можешь выигрывать 5:0, но ты должен с уважением относится к тем ребятам, которые играют против тебя

Главный тренер " Металлиста 1925 " Виктор скрипник рассказал о принципах своей работы.

– Давайте поговорим о двух главных составляющих вашего тренировочного процесса. Об этом вы сказали, когда знакомились с командой. Для вас важны дисциплина и уважение. Объясните, пожалуйста, почему они и как они влияют на результат?

– Уважение – это то, на что я обращаю внимание своих ребят. Ты можешь выигрывать 5:0, но ты должен с уважением относится к тем ребятам, которые играют против тебя. Как я говорю, парень не может работать с задраным носом. Ты должен в каждом матче относиться с уважением к сопернику, судьям, болельщикам. Дисциплина, мы уже говорили, это то, что делает тебя немного лучше, чем твой соперник, чем другой человек. Это я понял, играя в футбол в Германии. Там есть такое слово – "ordnung", то есть порядок. Это очень важно для нас всех, а для спортсмена, для футболиста – тем более.

- Были ли случаи в вашей тренерской карьере, когда в общем классный футболист, но ему не хватало дисциплины и поэтому вы с ним прощались?

– Очень часто. Когда я работал в Германии, я получал команду на один год, и потом, из этих ребят, шли наверх, к другому тренеру не все. Точно так я получал снизу тоже не всех, потому что я так видел. Бывает талантливый парень, но он бездельник, ты должен за ним ходить, с ним работать, разговаривать... А он играет только на своем таланте. И наоборот, есть ребята, очень любящие работать, а таланта нет. Вот таким ребятам сказать "нет" очень трудно, потому что они на 100% отдаются футболу, тренировкам, смотрят тебя и ждут от тебя что-то такое, что ему поможет. Но, к сожалению, мы приходим к такой отметке, когда нужно делать выводы и принимать решения.