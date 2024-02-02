Фран Соль: Михайличенко не дал мне возможности показать себя в Динамо

Экс-форвард "Динамо" Фран Соль, который сейчас играет за кипрский АЕК, поделился мнением о том, почему ему не удалось закрепиться в киевском клубе.

- Ваш контракт с "Динамо" закончился летом прошлого года. "Динамо" предлагало вам вернуться?

- Нет, я не получал предложений о возвращении в Киев или продлении контракта. Думаю, что я не заслужил этого, потому что не оправдал ожиданий руководства клуба.

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- За время в "Динамо" вы провели не так много матчей. Что мешало раскрыться?

- Конечно, моя карьера в "Динамо" сложилась не так, как того все ожидали. Я не смог стать основным форвардом, забивал недостаточно, чтобы команда могла решать поставленные задачи на внутренней и европейской арене.

Переломным моментом стала травма плеча, которую я получил уже через две недели после своего дебюта и из-за которой пропустил почти всю вторую часть сезона-2018/19. Мне так и не удалось вернуться к своей лучшей форме, из-за чего я был очень расстроен, потому что мне казалось, что я именно тот форвард, который нужен "Динамо".

Когда команду возглавил Алексей Михайличенко, он не разглядел моего потенциала, из-за чего я почти не играл. Он не дал мне возможности показать себя. Я уважаю его выбор. Возможно, дело действительно было во мне, - рассказал Соль.