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Фран Соль: Чемпионаты Украины и Кипра схожи между собой и не очень отличаются

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Разве что на Кипре за победу борются больше команд

Фран Соль: Чемпионаты Украины и Кипра схожи между собой и не очень отличаются

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Фран Соль, который сейчас играет за кипрский АЕК, рассказал о своем нынешнем этапе карьеры.

– Фран, как вы? Вам нравится на Кипре? Почему для продолжения карьеры вы выбрали именно эту страну?

– Спасибо, я в порядке. Мне очень нравится на Кипре. Это милая страна, в которой живут хорошие люди. Я доволен тем, что играю здесь. АЕК – большой проект с долговременной стратегией развития, поэтому я и выбрал этот клуб.

– Какие задачи стоят перед АЕКом в этом сезоне?

– Руководство поставило перед нами задачу финишировать как можно выше в турнирной таблице, потому что наша команда имеет состав, который может справиться с самыми амбициозными задачами и заслуживает этого. Мы неплохо начали этот год и продолжаем сохранять шансы на чемпионство.

– В этом чемпионате вы забили уже 13 голов и возглавляете снайперскую гонку. Планируете стать лучшим бомбардиром?

– Да, я забил чертову дюжину мячей и сейчас возглавляю спор бомбардиров местного первенства, но самое главное, что мои голы помогают команде одерживать победы и продолжать борьбу за чемпионство.

– Какой чемпионат сильнее – Кипра или Украины?

– Эти лиги схожи между собой и не очень отличаются. Разве что у Украины есть три-четыре сильных команды, которые ведут борьбу за чемпионство, а на Кипре за победу борются семь клубов.

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Динамо (Киев) АЕК (Ларнака) Франсиско Соль
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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