Фран Соль: Чемпионаты Украины и Кипра схожи между собой и не очень отличаются

Экс-форвард " Динамо " Фран Соль, который сейчас играет за кипрский АЕК, рассказал о своем нынешнем этапе карьеры.

– Фран, как вы? Вам нравится на Кипре? Почему для продолжения карьеры вы выбрали именно эту страну?

– Спасибо, я в порядке. Мне очень нравится на Кипре. Это милая страна, в которой живут хорошие люди. Я доволен тем, что играю здесь. АЕК – большой проект с долговременной стратегией развития, поэтому я и выбрал этот клуб.

– Какие задачи стоят перед АЕКом в этом сезоне?

– Руководство поставило перед нами задачу финишировать как можно выше в турнирной таблице, потому что наша команда имеет состав, который может справиться с самыми амбициозными задачами и заслуживает этого. Мы неплохо начали этот год и продолжаем сохранять шансы на чемпионство.

– В этом чемпионате вы забили уже 13 голов и возглавляете снайперскую гонку. Планируете стать лучшим бомбардиром?

– Да, я забил чертову дюжину мячей и сейчас возглавляю спор бомбардиров местного первенства, но самое главное, что мои голы помогают команде одерживать победы и продолжать борьбу за чемпионство.

– Какой чемпионат сильнее – Кипра или Украины?

– Эти лиги схожи между собой и не очень отличаются. Разве что у Украины есть три-четыре сильных команды, которые ведут борьбу за чемпионство, а на Кипре за победу борются семь клубов.