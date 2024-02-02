Первая победа на турецких сборах. ЛНЗ обыграл словацкий клуб

В пятницу, 2 февраля, ЛНЗ провел очередной спарринг на сборе в Турции. Подопечные Олега Дулуба встречались со словацким клубом "Земплин" Михаловце. Игра завершилась победой черкасчан со счетом 2:1.

В составе украинского клуба голами отметились игрок на просмотре и Владислав Наумец. За словаков единственный мяч провел Энцо Аревало.

Стоит отметить, что ЛНЗ одержал первую победу на турецком сборе. Ранее черкасский клуб проиграл "Варте" Познань (1:2), ФК "Млада" Болеслав (1:5), "Словацко" (1:2) и сыграл вничью с польским "Заглембе" (1:1).

Товарищеский матч, 2 февраля 2024 год

ЛНЗ – "Земплин" 2:1

Голы: игрок на просмотре, 18, Наумец, 89 - Аревало, 27.