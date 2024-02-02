Салиху: Переход в ЛНЗ – что-то новое для меня

Центральный защитник Хайдин Салиху прокомментировал свое решение перейти в черкасский ЛНЗ.

"Я счастлив, что подписал контракт с ЛНЗ. Все игроки и персонал хорошо меня приняли. Переход в этот клуб – что-то новое для меня.

Я видел предыдущие матчи клуба. Мне действительно понравилась организация игры и тактика. Я увидел, что это очень сплоченная команда.

Стать футболистом всегда было моей мечтой. Начинал я в детской команде "Бесаня", затем занимался в футбольной школе "Курда". Позже я перешел на профессиональный уровень в команду "Лапи", следующий контракт – "Локомотив" Загреб. Потом перешел в "Дриту". Теперь я достиг цели перейти в серьезную команду как ЛНЗ. Я не собираюсь останавливаться в достижении своих целей.

Моя мотивация? Путь, который я прошел из детства. Я помню, сколько всего преодолел, чтобы оказаться там, где я есть сейчас. Мои сильные стороны? Скорость и игра головой", - поделился новичок черкасского клуба.