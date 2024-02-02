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Полесье объявило о подписании бразильского форварда Днепра-1
Контракт - на 4 года
Фото: ФК Полісся
"Полесье" объявило о подписании бразильского форварда "Днепра-1" Венделла Габриэля.
Контракт с 19-летним бразильцем рассчитан на 4 года. Финансовые детали перехода неизвестны.
Ранее нападающий выступал за юниорские и молодежные команды "Палмейраса". В августе 2023 года Венделл Габриэль присоединился к "Днепру-1" и защищал цвета команды днепрян U-19.
В чемпионате U-19 бразилец провел на поле всего 499 минут в 14 матчах и отметился девятью забитыми мячами. За взрослую команду он так и не сыграл ни одного поединка.
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