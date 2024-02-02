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Полесье объявило о подписании бразильского форварда Днепра-1

Премьер-лига

Контракт - на 4 года

Полесье объявило о подписании бразильского форварда Днепра-1

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" объявило о подписании бразильского форварда "Днепра-1" Венделла Габриэля.

Контракт с 19-летним бразильцем рассчитан на 4 года. Финансовые детали перехода неизвестны.

Ранее нападающий выступал за юниорские и молодежные команды "Палмейраса". В августе 2023 года Венделл Габриэль присоединился к "Днепру-1" и защищал цвета команды днепрян U-19.

В чемпионате U-19 бразилец провел на поле всего 499 минут в 14 матчах и отметился девятью забитыми мячами. За взрослую команду он так и не сыграл ни одного поединка.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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