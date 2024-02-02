Ворскла одержала четвертую победу на сборах. Ее принес гол новичка

Полтавская "Ворскла" провела свой пятый матч на учебно-тренировочном сборе в Турции и одержала четвертую победу. После успеха в матчах с "Кайсаром", "Сабахом" и "Аркой", полтавчане праздновали победу над "Термаликой".

Все решил один-единственный мяч, забитый новичком команды, бывшим игроком сборной Украины Сергеем Мякушко. Это второй матч на этих сборах, в котором "Ворскла" не пропустила.

Следующая контрольная игра запланирована на шестого февраля против "Согдианы" (Узбекистан).

Контрольный матч

"Ворскла" (Украина) - "Термалика" (Польша)

Гол: Мякушко 22