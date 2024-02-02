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Ворскла одержала четвертую победу на сборах. Ее принес гол новичка
Победа над Термаликой
vorskla.com.ua
Полтавская "Ворскла" провела свой пятый матч на учебно-тренировочном сборе в Турции и одержала четвертую победу. После успеха в матчах с "Кайсаром", "Сабахом" и "Аркой", полтавчане праздновали победу над "Термаликой".
Все решил один-единственный мяч, забитый новичком команды, бывшим игроком сборной Украины Сергеем Мякушко. Это второй матч на этих сборах, в котором "Ворскла" не пропустила.
Следующая контрольная игра запланирована на шестого февраля против "Согдианы" (Узбекистан).
Контрольный матч
"Ворскла" (Украина) - "Термалика" (Польша)
Гол: Мякушко 22
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