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Ворскла одержала четвертую победу на сборах. Ее принес гол новичка

Премьер-лига

Победа над Термаликой

Ворскла одержала четвертую победу на сборах. Ее принес гол новичка

vorskla.com.ua

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Полтавская "Ворскла" провела свой пятый матч на учебно-тренировочном сборе в Турции и одержала четвертую победу. После успеха в матчах с "Кайсаром", "Сабахом" и "Аркой", полтавчане праздновали победу над "Термаликой".

Все решил один-единственный мяч, забитый новичком команды, бывшим игроком сборной Украины Сергеем Мякушко. Это второй матч на этих сборах, в котором "Ворскла" не пропустила.

Следующая контрольная игра запланирована на шестого февраля против "Согдианы" (Узбекистан).

Контрольный матч

"Ворскла" (Украина) - "Термалика" (Польша)

Гол: Мякушко 22

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Ворскла (Полтава) Сергей Мякушко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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