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Официально: Кривбасс присоединился к пулу 12 клубов Лиги УПЛ ТВ

Премьер-лига
Обновлено

Теперь у нас пул из клубов УПЛ ТВ и 3 клуба на платформах 1+1

Официально: Кривбасс присоединился к пулу 12 клубов Лиги УПЛ ТВ

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" объявил о том, что клуб присоединился к 12 клубам УПЛ, которые во втором круге будут транслироваться на канале УПЛ ТВ.

Также "Кривбасс" отмечает, что канал будет в максимальном доступе на большинстве ОТТ-платформ, а также в кабельных и спутниковых сетях.

"Позиция нашего клуба остается неизменной, о чем еще раньше отмечал вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин:

Пока мы будем спорить, кто в пуле, а кто нет, у нас не будет единого украинского футбола. Сейчас, когда вся Украина объединилась и все вместе защищаем ее от врага, делить наши клубы на пулы или не пулы – это последнее, что мы должны делать. Украинский футбол, как и вся страна, пока должен быть единым как никогда".

Призываем другие футбольные клубы УПЛ, которые пока не в пуле – присоединяться. Только вместе мы победим!", - говорится в заявлении клуба.

Таким образом, в весенней части сезона в УПЛ уже традиционно сложилось два телепула - 13 клубов УПЛ-ТВ и 3 клуба ("Заря", "Днепр-1" и "Динамо"), которые продолжат показыватьс вои матчи на каналах холжинга "1+1".

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Кривбасс (Кривой Рог) телепул УПЛ ТВ
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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