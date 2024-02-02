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Скрипник: Тебе может быть 40 лет, как тому парню, который сейчас играет в Саудовской Аравии, но отдается на 100%
Главный тренер Металлиста 1925 порассуждал о возрасте игроков
фото из свободных источников
Главный тренер "
"Я никогда не смотрю в паспорт. Мне очень важно, что происходит на поле. Поле – это мерило. Тебе может быть 40 лет, как тому парню, который сейчас играет в Саудовской Аравии, но он желает всегда побеждать, поэтому отдается этой работе этому спорту на 100%.
Также ребята, которые в 17, в 19 лет были очень талантливыми, очень перспективными, но где-то потерялись и в 25 лет, видишь в интернете, что он уже без команды, без предложений. Хотя ты видел его, и он был звездой в своем возрасте.
Это очень сложно перейти от юношеского футбола к взрослому. Это психология, это характер, ты должен найти своего тренера, его философия должна подходить тебе. Очень приятно, когда это случается и когда все кончается хорошим результатом. Тогда можно сказать, что здесь мы угадали.
Поэтому сложно сказать, что важнее. Если мы работаем на будущее, то ребята, которые молодые и ты рассчитываешь, что дальше они сыграют ту роль, которую сейчас выполняют те ребята, которые опытны и выполняют работу, программу, которую мы предложили", - сказал Скрипник.
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