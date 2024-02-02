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Скрипник: Тебе может быть 40 лет, как тому парню, который сейчас играет в Саудовской Аравии, но отдается на 100%

Премьер-лига
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Главный тренер Металлиста 1925 порассуждал о возрасте игроков

Скрипник: Тебе может быть 40 лет, как тому парню, который сейчас играет в Саудовской Аравии, но отдается на 100%

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник порассуждал о возрасте игроков, которые играют в его командах.

"Я никогда не смотрю в паспорт. Мне очень важно, что происходит на поле. Поле – это мерило. Тебе может быть 40 лет, как тому парню, который сейчас играет в Саудовской Аравии, но он желает всегда побеждать, поэтому отдается этой работе этому спорту на 100%.

Также ребята, которые в 17, в 19 лет были очень талантливыми, очень перспективными, но где-то потерялись и в 25 лет, видишь в интернете, что он уже без команды, без предложений. Хотя ты видел его, и он был звездой в своем возрасте.

Это очень сложно перейти от юношеского футбола к взрослому. Это психология, это характер, ты должен найти своего тренера, его философия должна подходить тебе. Очень приятно, когда это случается и когда все кончается хорошим результатом. Тогда можно сказать, что здесь мы угадали.

Поэтому сложно сказать, что важнее. Если мы работаем на будущее, то ребята, которые молодые и ты рассчитываешь, что дальше они сыграют ту роль, которую сейчас выполняют те ребята, которые опытны и выполняют работу, программу, которую мы предложили", - сказал Скрипник.

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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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