Скрипник: Тебе может быть 40 лет, как тому парню, который сейчас играет в Саудовской Аравии, но отдается на 100%

Главный тренер " Металлиста 1925 " Виктор Скрипник порассуждал о возрасте игроков, которые играют в его командах.

"Я никогда не смотрю в паспорт. Мне очень важно, что происходит на поле. Поле – это мерило. Тебе может быть 40 лет, как тому парню, который сейчас играет в Саудовской Аравии, но он желает всегда побеждать, поэтому отдается этой работе этому спорту на 100%.

Также ребята, которые в 17, в 19 лет были очень талантливыми, очень перспективными, но где-то потерялись и в 25 лет, видишь в интернете, что он уже без команды, без предложений. Хотя ты видел его, и он был звездой в своем возрасте.

Это очень сложно перейти от юношеского футбола к взрослому. Это психология, это характер, ты должен найти своего тренера, его философия должна подходить тебе. Очень приятно, когда это случается и когда все кончается хорошим результатом. Тогда можно сказать, что здесь мы угадали.

Поэтому сложно сказать, что важнее. Если мы работаем на будущее, то ребята, которые молодые и ты рассчитываешь, что дальше они сыграют ту роль, которую сейчас выполняют те ребята, которые опытны и выполняют работу, программу, которую мы предложили", - сказал Скрипник.