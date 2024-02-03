Металлист 1925 - Левадия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Виктор Скрипник пока остается без побед во главе харьковского "Металлиста 1925". Очередной шанс впервые победить – в спарринге с эстонской командой "Левадия".

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Матч начнется в 14:00. Смотреть можно на YouTube.

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Турция. Контрольный матч

Видеотрансляция – YouTube