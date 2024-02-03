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Металлист 1925 - Левадия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Шахтер - Градец-Кралове: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
metalist1925.com
Виктор Скрипник пока остается без побед во главе харьковского "Металлиста 1925". Очередной шанс впервые победить – в спарринге с эстонской командой "Левадия".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 14:00. Смотреть можно на YouTube.
Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.
Турция. Контрольный матч
"Металлист 1925" (Украина) – "Левадия" (Эстония)
Видеотрансляция – YouTube
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Источник:ФК Металіст 1925
Опубликовал: UA-Футбол
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