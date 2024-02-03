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Металлист 1925 - Левадия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

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Шахтер - Градец-Кралове: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Металлист 1925 - Левадия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

metalist1925.com

Новина українською

Виктор Скрипник пока остается без побед во главе харьковского "Металлиста 1925". Очередной шанс впервые победить – в спарринге с эстонской командой "Левадия".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 14:00. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Турция. Контрольный матч

"Металлист 1925" (Украина) "Левадия" (Эстония)

Видеотрансляция – YouTube

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Премьер-лига Виктор Скрипник УПЛ Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: UA-Футбол
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