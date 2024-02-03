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Полесье анонсировало новый трансфер

Премьер-лига

Клуб предлагает болельщикам расшифровать ребус

Полесье анонсировало новый трансфер

фото из свободных источников

Новина українською

Житомирское "Полесье" в своих соцсетях анонсировало новый трансфер. По крайней мере, об этом можно сделать вывод из ребуса, который клуб опубликовал в своих социальных сетях.

Ранее под такими головоломками шифровали приход новых игроков.

Отметим, что во время этого трансферного окна "Полесье" уже подписало нескольких игроков, среди которых – иностранцы, а также бывший футболист "Динамо" и "Шахтера" Богдан Михайличенко.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Игорь Семйон
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